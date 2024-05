Israel crida a consultes a la seva ambaixadora a Espanya i convoca l'espanyola

El ministre d'Exteriors d'Israel, Israel Katz, ha ordenat trucar a consultes a l'ambaixadora israeliana a Espanya, Rodica Radian-Gordon, i ha convocat al Ministeri l'ambaixadora espanyola, Ana Solomon, després de l'anunci que Espanya reconeixerà Palestina el 28 de maig.

"Han decidit concedir una medalla d'or als assassins de Hamàs", ha denunciat el ministre israelià en un comunicat, en què el seu departament ha precisat que es mostrarà a l'ambaixadora espanyola el vídeo de l'atac del grup terrorista del 7 d'octubre passat contra Israel.

El Govern israelià havia anunciat prèviament la trucada a consultes dels seus ambaixadors a Irlanda i Noruega, els governs dels quals també han anunciat aquest dimecres que procediran al reconeixement de l'Estat palestí el proper 28 de maig. Els ambaixadors d'aquests dos països també han estat convocats.

Segons Katz, "la història recordarà" que aquests tres països "van decidir concedir una medalla d'or als assassins de Hamàs que van violar nenes i van cremar nadons".

Per això, ha demanat expressament que quan els respectius ambaixadors acudeixin al Ministeri se'ls mostri "l'horrible vídeo" de l'atac perquè entenguin el "recargolat" de la decisió que han pres els seus Governs. "Israel no es quedarà en silenci: el seu pas tindrà conseqüències greus", ha previngut.

Aquesta és la segona vegada que Israel truca a consultes a la seva ambaixadora a Madrid, després de fer-ho el 30 de novembre passat després que Sánchez qüestionés en unes declaracions que l'Exèrcit israelià estigués actuant conforme al Dret Internacional en la seva ofensiva a la Franja de Gaza. L'ambaixadora no va tornar al càrrec fins a principis de gener.

La trucada a consultes es va produir després que l'ambaixadora espanyola hagués estat convocada diverses vegades al Ministeri d'Exteriors israelià, inclosa una setmana abans al final de la gira de Sánchez per Israel, Palestina i Egipte després del malestar ocasionat per les seves declaracions des del pas fronterer de Rafah, per on hores més tard sortirien els primers ostatges alliberats per Hamàs.

Atès que l'estada de la diplomàtica israeliana a Madrid acaba a principis de juliol, és molt probable que no es reincorpori al seu lloc. Cal veure si el Govern de Benjamin Netanyahu opta a més per demorar l'arribada del seu successor, Zvi Vapni, nomenat fa mesos o si adopta alguna altra mesura de represàlia addicional.