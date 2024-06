per Gabriel Izcovich

Israel ha anunciat aquest diumenge la implementació de "pauses tàctiques" diàries al sud de la Franja de Gaza, destinades a facilitar l'entrada d'ajuda humanitària. Aquest anunci va ser realitzat a primera hora pel portaveu de l'exèrcit israelià, Daniel Hagari. Les pauses es duran a terme des de les 08.00 fins a les 19.00 hores, abastant un període d'onze hores cada dia.

La ruta afectada per aquestes pauses tàctiques comença al pas de Kerem Shalom, a la frontera amb Egipte, i es dirigeix cap al nord per la carretera de Saladí. El recorregut envolta la ciutat de Rafah i arriba fins a l'hospital Europeu, a prop de la ciutat de Jan Yunis. Aquesta mesura té com a objectiu facilitar el trànsit segur de combois humanitaris i augmentar el volum dajuda que entra a Gaza.

El portaveu de l'exèrcit israelià, Daniel Hagari, va emfatitzar que aquestes pauses no signifiquen un cessament dels combats al sud de la Franja de Gaza. De fet, els enfrontaments a la ciutat de Rafah continuaran malgrat la pausa humanitària. Hagari va destacar que aquesta decisió es va prendre després de discussions amb l'ONU i diverses organitzacions internacionals, i va subratllar el compromís d'Israel amb els esforços humanitaris a la regió.

El comunicat de l'exèrcit israelià es va fer públic a través de la xarxa social X, com a part de les activitats coordinades per les Forces de Defensa d'Israel (FDI) i la Coordinació d'Activitats Governamentals als territoris de Judea, Samaria i la Franja de Gaza .

El principal objectiu d'aquestes pauses tàctiques és augmentar l'ajuda humanitària que arriba a la població de Gaza, alleujant així les condicions difícils que enfronten els residents a causa del conflicte en curs. Aquest esforç humanitari ha estat una part crucial de les discussions entre Israel, l'ONU i altres organitzacions internacionals, buscant maneres de mitigar el patiment dels civils enmig de la guerra.

L'anunci de les pauses tàctiques arriba en un moment de considerable agitació política i diplomàtica. Recentment, el ministre del Gabinet de Guerra israelià va presentar la seva dimissió, citant la gestió militar del Primer Ministre Benjamin Netanyahu com a motiu de la seva renúncia. Alhora, el Consell de Seguretat de l'ONU va aprovar un pla dels Estats Units per a un alto el foc a Gaza, una mesura que ha estat acceptada per Hamàs, encara que amb la condició de negociar els detalls específics de la seva implementació.