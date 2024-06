Israel anuncia el rescat de quatre ostatges amb vida, provinents del centre de Gaza

L'exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dissabte que ha rescatat amb vida quatre ostatges segrestats a l'atac de les milícies palestines del 7 d'octubre després d'una operació al camp de refugiats de Nuseirat, al centre de la Franja de Gaza.

Els ostatges han estat identificats com la jove Noa Argamani i tres homes, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov i Shlomi Ziv, tots segrestats durant el festival de música Supernova, un dels principals objectius de l'atac de les milícies.

El rescat va tenir lloc després d'una operació simultània contra dos amagatalls de les milícies de Hamàs "al cor del camp de refugiats". Argamani va ser alliberada en un i els altres tres ostatges van ser extrets del segon objectiu. Tots estan en bon estat de salut i ja estan rebent atenció mèdica a l'hospital de Tel Hashomer.

Nuseirat ha estat l'escenari de diversos bombardejos realitzats per Israel aquesta setmana, l'últim dels quals aquest dissabte i que s'ha saldat, de moment i segons fonts mèdiques palestines, amb almenys 40 morts i desenes de ferits.

Tan bon punt l'exèrcit va anunciar el rescat dels ostatges, el número dos del gabinet de guerra d'Israel i excap de l'Estat Major, Benny Gantz, va decidir cancel·lar la compareixença que tenia prevista per a aquesta tarda en què, segons fonts properes, anava a anunciar la seva dimissió després d'expirar el seu ultimàtum per rebre del Govern un pla concret per al futur de la postguerra, informa el 'Times of Israel'.

Els esdeveniments del 7 d'octubre

El 7 d'octubre del 2023, Israel va patir un atac sorpresa a gran escala per part del grup militant palestí Hamàs, que governa la Franja de Gaza. Aquest atac va marcar l'inici d'un dels episodis més violents a la regió en anys recents i va tenir conseqüències importants tant a nivell local com internacional.

Militants de Hamàs van creuar la frontera des de Gaza cap a Israel utilitzant una combinació de mètodes, incloent túnels, parapents ia través de la destrucció de les barreres frontereres. Van atacar múltiples comunitats al sud d'Israel, duent a terme assassinats i segrestos de civils i militars israelians. Durant l'atac, Hamàs va llançar milers de coets cap a ciutats i pobles al sud i centre d'Israel, incloent Tel Aviv i Jerusalem. Aquest bombardeig massiu va causar nombroses baixes i danys materials significatius.

En resposta a l'atac, Israel va llançar una sèrie d'operacions militars contra objectius a la Franja de Gaza. Aquests atacs aeris i terrestres van tenir com a objectiu infraestructures militars de Hamàs, però també van resultar en un alt nombre de baixes civils palestines. El conflicte va resultar en centenars de morts i ferits tant a Israel com a Gaza. Els combats van continuar durant diversos dies, exacerbant la crisi humanitària a la regió.

Israel va declarar l'estat d'emergència i va mobilitzar reservistes per reforçar les seves defenses i fer operacions militars. La comunitat internacional va reaccionar amb una barreja de condemna i cridats a la calma. Mentre alguns països i organitzacions van condemnar l'atac de Hamàs i van expressar el seu suport a Israel, altres van demanar una moderació més gran i van buscar formes de mediar en el conflicte.

L'escalada de violència va agreujar la situació humanitària a Gaza, on ja existien condicions precàries a causa del bloqueig israelià i la pobresa extrema. La infraestructura civil va patir danys significatius, incloent hospitals, escoles i vivendes. Aquest atac i la subseqüent resposta militar van intensificar encara més el ja complex i prolongat conflicte entre Israel i Palestina, i van augmentar la tensió en una regió que ha experimentat dècades d'enfrontaments.