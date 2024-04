Israel ataca un gran complex de Hezbollah i altres posicions del grup al Líban

per Redacció CatalunyaPress

L'exèrcit d'Israel ha anunciat aquest dissabte que ha atacat un complex de Hezbollah als voltants de la localitat de Rihan, al sud del Líban, poc després que les milícies del partit xiïta desencadenessin una onada de desenes de coets la nit passada a el nord dIsrael. Israel ha bombardejat quatre posicions més del partit-milícia xiïta libanès.

Segons han informat els militars israelians al compte de la xarxa social X, l'atac a Rihan ha danyat diversos edificis i el lloc de seguretat dins del complex.

Més tard, les forces armades israelianes han informat que els seus avions de combat han atacat quatre posicions de Hezbollah de manera simultània.

En concret, han bombardejat "edificis militars de l'organització terrorista Hezbollah" a Jula i Beit Leaf, i dos centres de comandament de l'organització a Al-Adaisa i Tayyba.

A més, han adonat d'un atac per "eliminar una amenaça" a la zona de Ramish i han informat que s'investiga l'activació de les alarmes d'infiltració aèria, tot i que de moment no se n'han registrat víctimes.

Fins ara, Hezbollah no ha proporcionat la seva versió sobre aquests atacs israelians, que es van produir després que les milícies disparessin més de 40 coets contra el nord d'Israel en un bombardeig concebut com a represàlia per l'ofensiva de la setmana passada contra el Consolat de Aniran a Damasc (Síria).

Iran, gran suport de Hezbollah, va atribuir l'atac a l'exèrcit israelià i va prometre una dura represàlia.