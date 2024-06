Israel avisa que aviat prendrà les ''decisions necessàries'' davant el Líban

per Gabriel Izcovich

El ministre d'Exteriors d'Israel, Israel Katz, ha avisat que el seu país "aviat prendrà les decisions necessàries" en relació amb l'escala d'enfrontaments a la frontera contra el partit-milícia xiïta libanès Hezbollah.

"Israel no pot permetre que l'organització terrorista continuï atacant el seu territori i els seus ciutadans, i aviat prendrà les decisions necessàries", ha avisat en un missatge a través del seu compte a la xarxa social X.

Les tensions han augmentat durant les últimes setmanes i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha advertit recentment que l'Exèrcit israelià "està preparat per a una acció molt poderosa" a la frontera amb el Líban.

En resposta, el 'número dos' de Hezbollah, Naim Qassem, ha advertit que una expansió del conflicte derivaria en "devastació i destrucció" a Israel.

El líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, s'ha oposat a una possible "guerra total" tot i que ha recomanat a Israel a "estar preparat" al nord del país i ha arribat a advertir països com Xipre que la seva organització ho considerarà "part de la guerra si Nicòsia continua permetent a Israel l'ús de les seves bases per a exercicis militars.

"La nostra guerra també és la vostra", ha avisat Katz en aquest sentit, "i l'amenaça de Nasrallah a Xipre és només el principi".