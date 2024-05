Israel ignora la comunitat internacional i pren el control de Rafah

per J.C. Meneses Montserrat

L'Exèrcit d'Israel ha confirmat la presa de la part palestina del pas de Rafah, que connecta la Franja de Gaza amb Egipte i que serveix com un dels punts d'entrada d'ajuda humanitària principals cap a l'enclavament, després de setmanes amenaçant amb una possible ofensiva militar contra la ciutat, que acull prop d'1,4 milions de palestins.

Així, ha afirmat a través d'un comunicat publicat a la seva pàgina web que les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han iniciat una "activitat dirigida" a "zones limitades" a l'est de Rafah i ha afegit que l'objectiu són "infraestructures" terroristes" del Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).

"Com a part de l'operació, les FDI han pres el control operatiu del pas de Rafah, al costat gazatí, arran d'informació d'Intel·ligència que apunta que terroristes el feien servir per a objectius terroristes", ha dit, abans de recalcar que el diumenge Hamàs va llançar un atac amb projectils des de la zona contra els voltants del pas de Kerem Shalom, fet que es va saldar amb la mort de quatre militars.

Dura crítica de la UE a Israel

L'Alt Representant de Política Exterior de la Unió Europea, Josep Borrell, ha criticat aquest dimarts la invasió terrestre de Rafah iniciada per l'Exèrcit israelià malgrat els avisos de la comunitat internacional, assegurant que "abans o després" la Justícia internacional es pronunciarà sobre l'ofensiva contra la Franja de Gaza.

En declaracions abans de la reunió de responsables de Cooperació europeus a Brussel·les, el cap de la diplomàcia europea ha titllat de "notícia trista" que no s'hagi arribat a un acord per a un alto el foc a Gaza, lamentant que Israel hagi seguit amb els seus plans d'envair Rafah. "Ha acceptat mai, Israel ho va rebutjar i l'ofensiva terrestre ha començat malgrat les peticions de la comunitat internacional, dels Estats Units, de la Unió Europea, a Benjamin Netanyahu perquè no atac Rafah", ha assenyalat.

En aquest sentit, ha anticipat que l'ofensiva israeliana deixarà "moltes morts civils", ja que "no hi ha zones segures a Gaza". Així, ha alertat que la situació és "molt preocupant" i que continuar la guerra a l'enclavament fronterer amb Egipte "provocarà una crisi humanitària fins i tot més gran" a la ja existent a la Franja.

L'Alt Representant no ha volgut avançar quina serà la resposta de la UE davant la invasió de Rafah, assegurant que la dimensió política d'aquesta crisi serà examinada pels ministres d'Exteriors dels 27 a la propera reunió a finals de maig.

Sobre si tornarà a posar sobre la taula la petició d'Espanya i Irlanda per revisar l'acord d'associació amb Israel, ha explicat que és una qüestió en què continua treballant tot i que ha lamentat que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, no de moment hagi respost la missiva dels dos Estats membres, ja que per prendre mesures en matèria comercial es necessita l'opinió de l'Executiu europeu.

Per tot això, Borrell ha avisat que l'ofensiva israeliana a Gaza en resposta a l'atac de Hamàs del 7 d'octubre passat acabarà a la taula de la Justícia internacional. "Certament el que passa a Gaza abans o després el Tribunal Penal Internacional haurà de dir alguna cosa", ha apuntat.