Israel mata tres fills i dos néts del líder polític de Hamàs en un bombardeig

per J.C. Meneses Montserrat

Tres fills del líder del braç polític de Hamàs, Ismail Haniye, han mort aquest dimecres després de ser objectiu d'un atac de l'Exèrcit d'Israel quan era al camp de refugiats de Shati, al nord de la Franja de Gaza.

A l'atac també han mort dos néts de Haniye, després que el vehicle en què viatjaven fos aconseguit pels projectils de l'Exèrcit israelià, tal com ha informat el diari gazatí 'Filastin', vinculat al grup islamista palestí.

Es tracta de Muhammad, Hazem i Amir, i de Khaled i Razan, fills del primer. "Lloat sigui Déu per aquest honor que ens va atorgar a través del martiri dels meus tres fills i alguns néts", ha dit el cap de Hamàs, que ha assegurat que ja són 60 els seus familiars morts a mans d'Israel des de fa dècades.

"Tot el nostre poble i totes les famílies dels residents de Gaza han pagat un alt preu amb la sang dels seus fills, i jo en sóc un. Amb aquest dolor i sang, creem esperances, un futur i llibertat per al nostre poble, la nostra causa i la nostra nació", ha expressat Haniye.

"L'ocupació creu que, en atacar els fills dels líders, trencarà la determinació del nostre poble. Diem a l'ocupació que aquesta sang només ens farà més ferms als nostres principis i adhesió a la nostra terra. L'enemic no aconseguirà els seus objectius" , ha remarcat.

No és el primer familiar que Haniye perd com a conseqüència de la cruenta ofensiva militar de Hamàs en resposta als atacs del 7 d'octubre. Tot just un mes després que comencessin, la seva néta Roaa Hammam va morir pels bombardejos.

D'acord amb l'últim balanç ofert pel Ministeri de Salut de la Franja de Gaza, ja són més de 33.400 les persones mortes, mentre que els ferits han superat la xifra dels 76.000, des de l'inici dels atacs d'Israel ja en fa sis mesos.