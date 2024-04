Israel retira les seves tropes del sud de la Franja de Gaza en un moment candent

Després de sis mesos d'una intensa ofensiva contra el grup terrorista Hamàs a la Franja de Gaza, que també ha comportat la mort de més de 30.000 civils (segons dades del Ministeri de Sanitat de Gaza), l'Exèrcit israelià ha decidit retirar les seves tropes de la zona estratègica de Jan Yunis, al sud del territori palestí. Aquesta acció es produeix enmig d'un escenari on Israel i Hamàs es troben en negociacions per assolir un acord d'alto el foc que posi fi a la violència i millori la situació humanitària a la regió.

La retirada de la 98a Divisió de Comando, segons el ministre de Defensa d'Israel, Yoav Gallant, es deu a la "desarticulació de la infraestructura militar de Hamàs a Jan Yunis" i per preparar-se per a possibles missions futures, com a la zona de Rafah . Aquesta decisió marca un canvi en l'estratègia militar israeliana, que ara apunta operacions més puntuals i menys presència militar contínua a la Franja de Gaza.

Mentrestant, les negociacions entre Hamàs i Israel, impulsades per la pressió internacional liderada pel president nord-americà Joe Biden a través d'Egipte i Qatar, busquen assolir una treva que millori la situació humanitària i protegeixi els civils a la regió. Hamàs, per part seva, planteja condicions en les negociacions, entre elles el retorn de desplaçats al nord de Gaza i un seriós canvi de presoners.

El conflicte entre Israel i Hamàs ha deixat un saldo devastador en termes humanitaris, amb milers de morts i ferits, principalment civils, segons informes del Ministeri de Sanitat sota control de Hamàs. A més, l'escalada de tensions també ha involucrat Iran, amb advertiments de represàlies per part d'aquest país després d'un atac mortal israelià a Damasc.

En aquest context, Israel enfronta desafiaments tant interns com externs, inclosa la pressió de la comunitat internacional per assolir una treva sostenible que permeti una reconstrucció i un alleugeriment per a la població afectada a Gaza. La retirada de tropes i les negociacions en curs són passos crucials en un conflicte de llarga data que busca una solució que garanteixi la pau i la seguretat per a les dues parts al conflicte.