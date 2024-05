Israel sembra el terror a Rafah: nens cremats vius i un nadó decapitat

Nounats cremats vius, nens decapitats i cossos de civils escampats en tendes de campanya que allotgen palestins desplaçats. Aquestes han estat les conseqüències de l'horrible atac que Israel ha llançat sobre Rafah, a Gaza. .

Almenys 50 persones van morir en els atacs "bàrbars" contra un camp de refugiats a la ciutat de Rafah, segons el Ministeri de Salut palestí.

Se suposava que els refugis improvisats serien llocs segurs per als civils, però es van convertir en blanc de violència "inhumana" durant el cap de setmana.

Les imatges compartides per periodistes al terreny mostren cossos coberts de cendres a terra, dones i nens "desmembrats i cremats vius".

Un vídeo que circula en línia, que Catalunya Press decideix no publicar per la seva extrema duresa, mostra un home sostenint el cos d'un nounat, decapitat i esbocinat durant el bombardeig.

Es pot veure persones intentant apagar les flames amb aigua i extintors mentre els camions de bombers arribaven al lloc.

Aquest bombardeig es va produir com a resposta al primer atac amb coets de Hamàs contra Tel Aviv, i tot just dos dies després de l'ordre de la Cort Internacional de Justícia (CIJ) perquè Israel aturés les operacions a Rafah.

Els funcionaris palestins i els treballadors humanitaris afirmen que els atacs d'Israel van assolir uns 10 centres que allotgen refugiats desplaçats d'altres parts de Gaza per la invasió d'Israel.

ActionAid, una organització benèfica que treballa sobre el terreny a Gaza, va afirmar que vuit míssils israelians "van aconseguir 'refugis improvisats' que allotgen persones desplaçades".

Un dels seus treballadors humanitaris va dir: 'En qüestió de segons, forces de defensa d'Israel van bombardejar una zona de tendes de campanya a Rafah amb més de 8 míssils. No hi ha pedres ni sostres, només làmines de metall i niló. Centenars de persones van pensar que estaven dormint fora de perill i que no moririen, per la qual cosa van anar a aquestes àrees i van viure allà per escapar de la mort"

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) van dir que estan revisant informes d'un atac que va provocar incendis i va danyar civils, però van afirmar que havia aconseguit una instal·lació de Hamàs. Va afirmar haver eliminat Yassin Ràbia, comandant de Hamàs a Cisjordània, i un altre alt funcionari que Israel culpa de dur a terme atacs terroristes a Israel.

En confirmar un atac de precisió al barri de Tal as Sultan, al nord-oest de Rafah, les FDI van afirmar que l'atac estava "basat en informació d'intel·ligència precisa".