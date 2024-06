Itàlia reacciona davant Albània després de rebre el gol més matiner en una Eurocopa (2-1)

Itàlia ha iniciat la defensa del títol de campiona d'Europa amb una victòria ajustada però merescuda davant Albània, en un matx ple d'emocions i moments històrics. El partit, celebrat a Dortmund, va acabar amb un marcador de 2-1 a favor dels italians, ubicant-los en una posició forta dins del Grup B.

El partit va començar amb un sorprenent gol de Nedim Bajrami per a Albània, anotat als 23 segons, marcant el gol més ràpid a la història de l'Eurocopa. Aquest gol va ser facilitat per un error de Dimarco en un servei de banda, que va aprofitar Bajrami per avançar el seu equip. Itàlia no va trigar a reaccionar. El primer gol italià va arribar gràcies a Alessandro Bastoni, assistit per Lorenzo Pellegrini. Poc després, Nicolò Barella va anotar el segon gol amb un impressionant xut des de la frontal de l'àrea i va establir el marcador definitiu.

Nicolò Barella va ser clau en la victòria italiana, no només pel gol, sinó també pel control del joc i la creació de nombroses oportunitats. Gianluigi Donnarumma va fer una parada decisiva en el temps de descompte, assegurant la victòria per a Itàlia en desviar una pilota que podria haver significat l'empat d'Albània. Per la seva banda, el porter albanès Thomas Strakosha va resistir valentament les escomeses italianes i va mantenir el seu equip al partit fins al final.

A la primera meitat, després del gol matiner d'Albània, Itàlia va prendre el control del partit. Bastoni va igualar el marcador i Barella va assegurar l'avantatge abans del descans. A la segona meitat, Itàlia va dominar el joc, controlant la pilota i el ritme del partit sense necessitat d'accelerar. Albània, per part seva, no va poder prendre la iniciativa esperada i Itàlia va mantenir el seu avantatge amb solidesa. Luciano Spalletti va dirigir el seu equip amb mestratge, mentre que Sylvinho, exfutbolista del Celta i FC Barcelona, no va poder portar el seu equip a la remuntada.

Itàlia s'enfrontarà a Espanya en el proper partit, una trobada crucial per determinar la supremacia al Grup B. Aquest enfrontament es durà a terme el 20 de juny a les 21:00 hores, i s'anticipa com un dels més emocionants de la fase de grups. Itàlia, campiona d'Europa el 2021, ha començat la defensa del títol a l'Eurocopa 2024 amb una victòria. Actualment, comparteix el primer lloc del Grup B amb Espanya, fet que anticipa un emocionant enfrontament en aquest proper partit.