Ja es poden consultar les dades de la declaració de la Renda

Els contribuents poden accedir des de les 12.00 d'aquest dimarts 19 de març a les seves dades fiscals de cara a la presentació de la declaració de la Renda i Patrimoni 2023, segons figura al calendari de l'organisme.

La Campanya de la Renda i Patrimoni del 2023 arrencarà el proper 3 d'abril amb la presentació de les declaracions per Internet, però des d'aquest dimarts, per primera vegada, els contribuents podran accedir des de la pàgina web i l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària a dades fiscals dues setmanes abans que s'iniciï.

Segons el calendari publicat, la Campanya arrencarà tot just després de Setmana Santa, el 3 d'abril, i s'estendrà fins a l'1 de juliol de 2024, un dia més del que sol ser habitual, ja que el 30 de juny cau aquest any a diumenge.

Des del 7 de maig fins a l'1 de juliol del 2024, l'Agència Tributària podrà confeccionar la declaració del contribuent per telèfon --la sol·licitud de cita estarà disponible des del 29 d'abril fins al 28 de juny--.

Serà entre el 3 de juny fins a l'1 de juliol de 2024 quan l'Agència Tributària podrà confeccionar als contribuents les declaracions presencialment a les seves oficines –amb sol·licitud de cita des del 29 de maig fins al 28 de juny–.

Entre les novetats a tenir en compte amb vista a aquesta campanya destaca que tots els autònoms estaran obligats a fer la Declaració de la Renda l'any que ve, independentment dels seus ingressos.

També recentment el Govern ha fixat l'obligació de presentar la declaració de l'impost de la renda sobre les persones físiques (IRPF) a través de mitjans electrònics, "sempre que l'Administració tributària asseguri l'atenció personalitzada als contribuents que necessitin assistència per emplenar-los". per aquests mitjans".

Aquesta precisió d'Hisenda es produeix després d'una sentència del Tribunal Suprem d'aquest mateix any, que va posar de manifest una "insuficiència normativa" per a l'establiment dels mitjans electrònics com a única via per a la presentació de la declaració de l'IRPF.