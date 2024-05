Ja es nota l'efecte Champions: els vols a Londres s'encareixen el triple

Els preus per viatjar des de Madrid a Londres (Regne Unit) el 31 de maig i l'1 de juny s'han disparat més d'un 200% respecte a la setmana anterior, mentre que les aerolínies han incrementat el nombre de places cap a la capital britànica, quan falta una setmana per disputar-se la final de la Champions, segons dades de Mabrian.

El seu director de Màrqueting i Comunicació, Carlos Cendra, ha assenyalat a Europa Press que el vol per dijous 30 de maig des de Madrid té un cost mitjà de 409 euros de mitjana només anada, mentre que divendres és de 475 euros i dissabte puja fins a 423 euros.

A més, de cara al partit que disputarà el Reial Madrid i el Borussia de Dortmund, algunes aerolínies espanyoles han reforçat la capacitat aèria. Per tant, Iberia Express, Iberia i Air Europa han incrementat el nombre de places per volar a Londres un 59,2%, 9,1% i 10% des de la setmana anterior, respectivament.

Per part seva, Ryanair ha afegit 2.000 seients extra que operaran entre Dortmund i Madrid amb Londres. "Aquests vols addicionals estaran disponibles regularment des del divendres 31 de maig fins al 2 de juny, assegurant que els aficionats puguin arribar i sortir còmodament de Londres el dia del partit", ha confirmat el seu country manager a Espanya, Elena Cabrera

Pel que fa a les cerques de viatges, aquestes han crescut de mitjana un 21% entre el 28 de maig i el 3 de juny respecte al mateix període de l'any anterior.

A les 25.000 entrades que disposarà cada equip dins de l'estadi de Wembley caldrà sumar-hi els aficionats que vulguin anar a la capital londinenca per gaudir de l'ambient futbolístic, ja que se celebraran esdeveniments i experiències relacionades amb la final, com una carpa per cada club.

D'altra banda, operadors turístics han comunicat aquesta setmana el llançament d'operatives especials per traslladar els aficionats del Reial Madrid des d'Espanya. L'oferta de Viatges El Corte Inglés inclou vol xàrter d'anada i tornada des de Madrid, trasllats des de l'aeroport fins a la zona habilitada per la UEFA per a aficionats del club espanyol a l'àrea de l'estadi de Wembley, i assegurança de viatge i assistència per personal de la companyia, amb totes les taxes i càrrecs inclosos.

A més, s'ofereix la possibilitat de pagar en tres mesos amb la targeta de compra d'El Corte Inglés, mentre que les reserves es poden realitzar a una agència de Viatges El Corte Inglés oa través de la seva web. Les places són limitades.

Azulmarino, xarxa d'agències de viatges del grup World2Meet (W2M), va anunciar una operativa especial de 2.000 places repartides en nou vols xàrter amb sortida des de la capital espanyola. Els aficionats interessats a contractar aquest paquet especial ho podran fer a les agències d'Azulmarino, les agències de viatges Cibeles oa través del web.

Finalment, s'encarregarà de traslladar els aficionats des de l'aeroport de Stansted a l'Estadi de Wembley a la prèvia del partit, i un cop finalitzat el matx desplaçarà els clients de nou fins al mateix. Així mateix, aquesta operativa especial inclou també una assegurança de viatge.