Ja és oficial: Mbappé fitxa pel Reial Madrid

per Redacció CatalunyaPress

El Reial Madrid ha confirmat aquest dilluns el fitxatge per les properes cinc temporades del davanter francès Kylian Mbappé, fins ara a les files del París Saint-Germain, on ha jugat en les últimes set campanyes.

D'aquesta manera, l'internacional de 25 anys recalarà per fi en el conjunt madridista, que fa molts anys que intenta el fitxatge i que va veure com el maig del 2022 el futbolista parisenc decidia quedar-se al PSG, amb el qual firmava un contracte fins al 2025, encara que el darrer any era opcional i el jugador ho havia descartat.

El 10 de maig passat ja va anunciar la seva marxa de la capital i només quedava per saber oficialment quina seria la seva següent destinació, que serà finalment el 15 vegades campió d'Europa, que no va indicar cap data de presentació, encara que el més probable és que sigui quan conclogui la participació amb França a l'Eurocopa d'Alemanya que arrenca el 14 de juny.

Mbappé arriba al Santiago Bernabéu després d'un últim any al conjunt parisenc, on va estar a les ordres del tècnic espanyol Luis Enrique Martínez, en què ha sumat 44 gols, 27 a la Lliga 1 i 8 a la Lliga de Campions, i 10 assistències, i en què ha aconseguit el triplet nacional amb Lliga, Copa i Supercopa, però ha sumat una nova decepció a Europa ja que el seu equip va ser baixat a les semifinals pel Borussia Dortmund alemany.

Al club de París ha signat 256 gols en 308 partits, conquerint sis títols de lliga, quatre de Copa, dos de la Copa de la Lliga i tres de la Supercopa, mentre que únicament va tenir una opció de guanyar la Champions, el 2020, quan el seu equip va perdre la final contra el Bayern Munic alemany (1-0). Ni tan sols ajuntar-se en l'atac amb Leo Messi i Neymar Jr el va ajudar a estrenar el seu palmarès internacional a nivell de clubs.

Ara, el davanter parisenc, campió del món amb la seva selecció el 2018 i subcampió el 2022, intentarà que el seu aterratge al Reial Madrid serveixi d'estímul en una carrera que fins ara s'ha desenvolupat únicament a França. Així, després de despuntar molt jove amb l'AS Mònaco, va ser fitxat l'estiu del 2017, primer amb un any de cessió i posteriorment de manera definitiva, pel PSG per una quantitat que podria haver rondat els 180 milions d'euros.