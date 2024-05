Ja és oficial! L'NBA anuncia més partits a territori europeu

Els San Antonio Spurs i els Indiana Pacers jugaran dos partits a París de la propera Lliga Regular els dies 23 i 25 de gener del 2025, segons ha confirmat la NBA, que per primera vegada jugarà dos partits la mateixa temporada a la capital francesa.

Aquests partits seran el tercer i el quart que la franquícia texana, on juga l'estrella francesa Victor Wembanyama, disputa a París, on va disputar un xoc per última vegada el 2006, llavors a la pretemporada, mentre que serà l'estrena en aquesta ciutat per als d'Indianàpolis.

La NBA va recordar que a més dels partits, la lliga, els Spurs i els Pacers duran a terme activitats interactives per als aficionats, iniciatives comunitàries de NBA Cares i del programa de desenvolupament de bàsquet juvenil NBA Jr per portar l'experiència de la considerada millor lliga del món als aficionats a París.

"El retorn dels San Antonio Spurs i Victor Wembanyama a París per enfrontar-se a Tyrese Haliburton i els Indiana Pacers serà un moment històric per al creixement del bàsquet a Europa. Els dos partits de temporada regular i els esdeveniments circumdants a París cridaran l'atenció de els aficionats a França, a tot Europa ia tot el món en un moment en què l'impuls per al bàsquet a la regió no ha estat mai més gran", ha volgut deixar clar el subcomissionat i Director d'Operacions de la NBA, Mark Tatum.

Per part seva, el CEO dels San Antonio Spurs, RC Buford, ha apuntat que jugar a París els ha suposat "una experiència increïble en el passat" i que gràcies a la seva "profunda història internacional" tenen la sort de "tenir aficionats dels Spurs a França, a tot Europa ia tot el món”.

Finalment, el president d'Operacions de Bàsquet dels Indiana Pacers, Kevin Pritchard, creu que la franquícia "gaudeixen d'un gran suport dels aficionats a nivell mundial" i que per això estan "emocionats per l'oportunitat de ser part dels esforços de la NBA per seguir portant el joc a noves generacions d'aficionats a tot el món”.