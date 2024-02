Jesús Hernández (ONCE): 'Les noves tecnologies potenciaran les nostres capacitats'

En aquesta cita mundial sobre tecnologia, el Mobile World Congress de Barcelona ha estat present a la Fundació ONCE per promoure l'accessibilitat i el disseny per a tothom.

Jesús Hernández, director d'Accessibilitat i Innovació de Fundació ONCE, hi ha intervingut com a responsable del Centre Europeu d'Accessibilitat (AccessibleEU) amb una xerrada dins del Pavelló d'Espanya per explicar la importància que té la normativa europea per a aquest sector econòmic.

La Comissió Europea va encarregar a la Fundació ONCE la posada en marxa d'AccessibleEU el desembre del 2022, com un dels principals compromisos de l'Estratègia Europea d'Accessibilitat.

Durant el primer any de posada en marxa s'han organitzat un total de 90 esdeveniments, set a nivell europeu.

Aquest projecte està integrat per Fundació ONCE, entitat referent en accessibilitat a nivell internacional, la Universitat austríaca Johannes Kepler de Linz i la Xarxa Europea de Turisme Accessible (ENAT), la seu de la qual és a Brussel·les.

També formen part de la iniciativa l'Associació Espanyola de Normalització (UNE) i l'Associació Europea de Proveïdors de Serveis per a Persones amb Discapacitat (EASPD).

El programa 'Four years from now'

A més, dins del 'Four years from now” (4FYN), que se celebra de forma paral·lela al MWC, Jesús Hernández ha presentat el projecte de Fundació ONCE per donar suport a empreses i startups els béns o serveis dels quals millorin la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, i que estiguin en fase de creixement.

El programa té una durada entre 8 i 12 setmanes i disposa d'un equip d'experts en matèria de creixement que assessorarà les companyies mitjançant el desenvolupament de projectes específics i ajustats a les vostres necessitats. D'aquesta manera, les empreses comptaran amb un servei concret i personalitzat que resolgui alguna necessitat relacionada amb el negoci, l'estructura o el capital.

R+D+i d'Intel·ligència Artificial accessible

| Fundación ONCE

El director d'Accessibilitat i Innovació de la Fundació ONCE ha participat a la Jornada 'Intel·ligència artificial i drets socials: riscos i oportunitats', organitzada per la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, l'ESN i la Fundació MWC aquest 29 de febrer .

Hernández hi ha exposat les línies mestres dels projectes d'R+D+i que s'estan desenvolupant amb Intel·ligència Artificial com Gossa, AccessRobots i Walkerpisa.

Amb Gossa es fa servir la Intel·ligència Artificial per valorar les habilitats toves de les persones amb discapacitat intel·lectual.

El projecte GOSSA, liderat per la Fundació ONCE i amb la col·laboració tecnològica de Microsoft, fa possible que les persones amb discapacitat visual, auditiva, física i cognitiva puguin accedir a proves d'avaluació d'habilitats toves en els processos de selecció, en un entorn inclusiu, accessible, atractiu, divertit i personalitzable, gràcies a la incorporació de la Intel·ligència Artificial (IA) i la gamificació, ja que de vegades les entrevistes o proves associades a processos d'inscripció o selecció no són accessibles.

AccessRobots cerca facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat en espais comercials complexos

AccessRobots és un projecte desenvolupat a través d'Inserta Innovació. Es tracta del primer robot capaç de proporcionar assistència a persones amb discapacitat (sensorial, física i cognitiva) en entorns complexos, com ara les infraestructures de transport com intercanviadors modals, aeroports i estacions de tren, hospitals o centres comercials i grans superfícies.

El robot ofereix seguretat i autonomia per poder accedir a aquestes instal·lacions en igualtat de condicions, eliminant les barreres a què s'enfronten les persones amb discapacitat a l'hora de desenvolupar l'activitat desitjada.

El dispositiu incorpora, mitjançant una aplicació, un mòdul de reserves personalitzat i accessible que constitueix un sistema únic a l'àmbit dels serveis associats al desenvolupament de l'activitat a què es destini el robot, que ja han testejat usuaris finals en entorns reals.

Walkerpisa s'estan integrant diversos elements perquè es puguin moure de manera segura per les ciutats.

Per part seva, l'objectiu del projecte Walkerpisa és desenvolupar una nova solució tecnològica de sensorització del paviment urbà, basada en intel·ligència artificial, que sigui capaç d'aportar assistència i informació personalitzada, per aconseguir que les persones amb discapacitat puguin desplaçar-se de forma accessible, lliure i segura a l'entorn urbà.