Joan Massagué diu que ''no és fantasia'' una futura vacuna contra el càncer

L'oncòleg i director de l'Institut Sloan Kettering de Nova York, Joan Massagué, ha afirmat que la vacuna és una de les possibles eines contra el càncer. "En això hi ha feina, no és una fantasia", va voler deixar clar.

Aquest prestigiós expert va fer aquestes afirmacions dijous passat 11 en un acte a Barcelona, on va deixar clar que "no serà una vacuna que te la donen i ja no tindràs càncer", sinó que es desenvoluparan vacunes contra infeccions virals que poden derivar en càncer, com és el cas del virus del papil·loma humà (VPH) o els de les hepatitis.

De la mateixa manera, durant la seva intervenció també va apuntar que li consta que s'està treballant en vacunes basades en antígens extrets de tumors d'una persona amb càncer, per generar una vacuna que faci servir el sistema immunitari del mateix pacient.

Tornar a treballar a Catalunya és una opció?

Igualment, quan el doctor Massagué va ser qüestionat sobre la innovació de la ciència a Catalunya, no en va tenir les millors paraules. L'oncólgo va dir que és bastant pitjor del que la societat es mereix i va posar sobre la taula el que considera que són traves per a ells, com la manca dels pressupostos i la inestabilitat política.

Massagué investiga als Estats Units des de fa més de quatre dècades (va començar el 1982) i en la seva intervenció va explicar que, fa molts anys, el llavors president de la Generalitat Pasqual Maragall li va fer una oferta perquè tornés. "La resposta va ser que m'interessava més formar i potenciar els talents que ja són aquí, a Catalunya", va confessar.

De la mateixa manera va voler deixar clar que el títol de l'esdeveniment a què va ser convidat a la capital de Catalunya, Acabar con el càncer , al·ludeix al canvi de la relació de la societat amb el càncer, a "acabar amb el càncer com a sinònim de tema sinistre o condemna de mort”.

Així, l'oncòleg va deixar clar que hi ha un total de 6 pilars a què atribueix aquest canvi: propulsar el descobriment científic i la seva divulgació, estratègies clíniques innovadors, aprofitar el sistema immune, expandir l'oncologia de precisió, transformar dades en curacions i formar les següents generacions de científics.