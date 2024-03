Joao Cancelo retreu a Guardiola i lloa Xavi

Joao Cancelo, jugador del Futbol Club Barcelona, ha llançat unes declaracions contundents en una entrevista amb el diari 'A Bola', respecte a la seva experiència amb el Manchester City i la seva relació actual amb el club blaugrana, destacant les seves discrepàncies amb l'entrenador Pep Guardiola i elogiant la feina de Xavi Hernández.

En primer lloc, el portuguès va desmentir unes crítiques de Guardiola cap al seu rendiment al City, afirmant que mai no va ser un mal company per als seus col·legues Rico Lewis i Nathan Aké, com s'havia suggerit. "Es van dir mentides. Mai he estat un mal company per a Rico o Aké i li pots preguntar a ells", va aclarir el lateral portuguès.

A més, va expressar la seva decepció pel tracte rebut per part del club anglès, subratllant el seu compromís i contribució durant el seu temps a l'equip. "Crec que el Manchester City va ser una mica ingrat amb mi quan es va dir això, perquè vaig ser un jugador molt important els anys que hi vaig estar", va afegir.

De fet, per reivindicar el seu compromís en la seva etapa com a 'citizen', el lateral ha recordat "un moment en què em van assaltar i van atacar, i l'endemà estava jugant a l'Emirates contra l'Arsenal. Són coses que no s'obliden", vaig deixar. a la meva dona ia la meva filla soles a casa, aterrides. La gent només se'n recordarà perquè el senyor Guardiola té molta més força que jo quan diu alguna cosa i prefereixo guardar-m'ho per a mi".

"Prefereixo saber que estic dient la veritat, em sento realitzat amb el que vaig fer. Sóc una persona transparent, mai menteixo. La vida segueix i desitjo que tot vagi bé, perquè mentre vaig estar allà vaig gaudir del meu futbol i de l'equip. Continuen sent el equip favorit per guanyar la Champions", va afegir Cancelo.

D'altra banda, el jugador va elogiar Xavi Hernández: "Ja com a jugador ho apreciava molt, i ara que tinc el plaer de tenir-lo com el meu entrenador, l'estimo encara més". Va destacar el sacrifici de l'egarenc per l'equip i el seu compromís amb el club, subratllant el seu lideratge en temps difícils: "Es va enfrontar al repte del club quan aquest no estava al millor nivell econòmic, de jugadors, i això és per elogiar".