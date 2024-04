Joao Félix recomana un fitxatge per al Barça: ''Em pregunta coses sobre la ciutat''

per Helena Celma

Joao Félix està tenint una temporada irregular. Cedit de l'Atlètic de Madrid, el davanter del Barça ha disputat els 1.888 minuts i ha participat en 35 partits, sumant 9 gols i 6 assistències.

Tot i ser un assidu a la banqueta, les seves entrades a la segona meitat estan servint com a revulsiu. Sense anar més lluny, l'últim partit contra Las Palmas es va guanyar gràcies a una meravellosa assistència del lusità que va rematar Raphinha per posar l'1-0 i sumar tres punts.

El canal de Twitch Jijantes ha entrevistat aquest migdia el davanter de 24 anys i hi ha hagut temps per tractar una gran quantitat de temes, encara que n'hi ha hagut un que no ha passat de llarg: el de Bernardo Silva.

El migcampista del Manchester City és un dels desitjos de la cúpula blaugrana des de fa força temporades, i el desig del compatriota de Félix és també recalar al club català.

"Si fos Deco per un dia fitxaria Bernardo Silva, sens dubte", apuntava Joao Félix, i afegia "que el portin. L'has vist jugar? És millor encara com a persona. És de la generació de Cancelo. Ara els jugadors duren fins als 35-36 anys”.

"Em pregunta sobre Barcelona, té la seva cunyada aquí, sobre com són les coses aquí, el clima, temes fiscals... Li dic que tot bé perquè vingui. No crec que el Manchester City ho faciliti", explicava, deixant clar el interès que té el lusità per venir a la ciutat comtal.

"A ell li agradaria portar el '10'. És un número molt important al club, no se li pot donar a qualsevol, cal anar amb compte. És el meu número favorit, però mai l'he portat", tancava així el tema.

| Europa Press

Un interès que ve de lluny

L'estiu passat, tant Xavi com Joan Laporta van mostrar interès en el jugador, però els problemes financers del club van impedir que l'operació es dugués a terme.

Tot i això, Silva va estendre el contracte amb el Manchester City fins al 2026, amb una clàusula de rescissió de 50 milions de lliures, aproximadament 58 milions d'euros, cosa que podria facilitar la seva eventual sortida.

Amb la incertesa sobre la continuïtat de Xavi com a entrenador, la possibilitat que Silva reconsideri el seu futur al Manchester City i s'uneixi al Barcelona agafa força.

Xavi ha expressat el desig de fitxar jugadors d'alt nivell per reforçar l'equip, i Silva n'és un dels favorits per ocupar la posició d'interior.

Després de set temporades reeixides a Manchester, inclosa la recent conquesta de la Lliga de Campions, Silva podria estar llest per a un nou desafiament a la seva carrera.