Comença el MWC amb John Hoffman, CEO de l'empresa, enfrontant-se a la IA

per Purificació González Pérez ,

| Catalunyapress

John Hoffman supervisa el MWC2024 a Barcelona i aporta els seus més de 25 anys d'experiència a la GSMA després de viure una etapa anterior, on va exercir com a director executiu i director d'un proveïdor de solucions d'operador de xarxa basades en programari, i va ser-ne president, director executiu i director de Roamware, Inc., un proveïdor global de solucions de roaming de veu i dades.

A més, el directiu ha ocupat llocs de nivell executiu a diverses empreses de telecomunicacions mòbils, incloses BellSouth, Pocket Communications i SONOFON, i ha estat consultor independent de la indústria mòbil, liderant projectes amb GSMA, BellSouth, Palm i PCSOne.

Hoffman és membre del Future Trends Forum, el think task global centrat en temes que afecten la societat i les empreses; i de la Junta Directiva de GSMA Ltd. i de la Fundació Mobile World Capital Barcelona. També és autor de Wireless Evolution Insider de GSMA i de GPRS Demystified.

El directiu té una llicenciatura i màster en Arquitectura per la Universitat de Michigan i un màster en negocis per la Universitat de Phoenix.

A Barcelona

La primera vegada que Hoffman va trepitjar la capital catalana va ser el 1992 amb els Jocs Olímpics i va sentir com era Barcelona a tota la seva cultura, clima i potencial.

Aquest dilluns Hoffman tornarà a ser el protagonista com a organitzador d'un congrés que va recalar a Barcelona el 2006 i que cada any, a excepció del de la pandèmia, ha reunit a la ciutat durant una setmana desenes de milers d'assistents.

Hoffman, té un gran sentit de l'humor i la ironia i així ho va demostrar quan a pregunta de Catalunyapress va contestar amb molta sinceritat: 'No ho sé, i tu ho saps?'.

Ningú sap del cert que passarà d'aquí a cinc anys amb la IA, com canviarà el món que coneixem però en l'edició d'aquest MWC a Barcelona podrem aproximar-nos al que pot arribar a ser de la mà dels seus expositors que ens vénen a mostrar en què estan treballant i que han aconseguit unint esforços, intel·ligència i innovació.

El MWC2024 és una trobada amb el futur

Aquesta trobada anual és una cita ineludible amb el futur en una ciutat incomparable, Barcelona.

I és que el que a l'inici era un congrés per presentar les darreres novetats dels fabricants de mòbils s'ha anat convertint en una trobada sobre tecnologia, innovació i sobre els reptes que presenten per a les empreses i els ciutadans.

'El MWC ha patit moltes transformacions, també perquè hi va haver un moment en què la mobilitat va canviar i va impulsar la transformació digital, que està impactant en tots els aspectes. Però l'important és que la tecnologia no ha de ser aclaparadora, sinó que ens ha de guiar, i això es veu que va ser clau per adaptar-nos durant la pandèmia” ha afirmat el director de la GSMA als mitjans.