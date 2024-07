Jordan Bardella, el jove d'Agrupació Nacional que pot ser primer ministre francès

per Redacció CatalunyaPress

Les enquestes no es van equivocar i l'extrema dreta francesa, liderada per Marine Le Pen, va guanyar la primera volta de les eleccions a França el passat diumenge 30 de juny. La líder d'Agrupació Nacional (AN) és una figura coneguda, ja que la seva trajectòria política és llarga i coneguda als 55 anys actuals.

Al seu costat, però, ha emergit la imatge d'un jove, que té la meitat de la seva edat: Jordan Bardella, que al setembre farà els 29 anys. Nascut a Drancy, a la perifèria de París, és reconegut per les seves postures racistes i homòfobes i ha ascendit de forma fulgurant a la política nacional i internacional.

Amb menys de 30 anys ja ha ocupat la majoria d'alts càrrecs a AN i fins i tot al Parlament Europeu, on ha exercit com a eurodiputat l'anterior legislatura.

Va estudiar en alguns dels centres educatius més prestigiosos del país i amb 17 anys es va afiliar al partit, que acabava de dur a terme un procés intern per al traspàs de comandament de Jean-Marie Le Pen a la seva filla. Als dos anys es va coronar com a secretari del partit al departament de SenaSan Denís, convertint-se en el líder regional més jove de la formació.

Amb 22 anys, va ser nomenat portaveu d'AN. En pocs anys i de forma notablement precoç, Bardella ja s'havia llaurat un nom a AN, i el 2018 va ser nomenat president de la secció juvenil del partit, Agrupació Nacional de la Joventut.

El 2019 va irrompre al panorama nacional, sent designat vicepresident del partit, i també a nivell internacional, ja que va ser aparèixer com a cap de llista d'AN per a les eleccions al Parlament Europeu.

Després de diversos anys a l'Eurocambra, Bardella va culminar el seu ascens a nivell intern i va ser elegit per succeir Le Pen com a president del partit.

La seva ideologia

Bardella destaca per la seva postura dura contra la immigració, mostrant simpaties per la teoria conspirativa del “gran reemplaçament”, encara que evita esmentar directament aquesta expressió a causa de la prohibició de Marine Le Pen. Promou retallades en ajudes socials per a migrants il·legals i considera la crisi migratòria una prioritat.

Socialment, Bardella s'ha oposat al matrimoni homosexual, encara que n'ha suavitzat la postura reconeixent la seva acceptació per la majoria dels francesos. En l'àmbit econòmic, advoca per eliminar impostos per a grans empreses i va celebrar la reducció de l'impost de societats per Macron. Es compromet a revertir la reforma de pensions que eleva ledat de jubilació.

Pel que fa a política internacional, recolza Ucraïna contra la invasió russa i exigeix la retirada total de les tropes russes, generant tensions internes amb Le Pen, que té una postura més propera al Kremlin. Bardella i Le Pen formen un tàndem econòmic, dirigint-se a diferents sectors socioeconòmics, amb Bardella apuntant els més adinerats i pensionistes.