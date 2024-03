La Jornada d'Innovació i Emprenedoria de Girona posa el focus en la IA

per Pau Arriaga Pérez

L´auditori del Centre Cultural La Mercè ha acollit la sisena edició de la Jornada d´Innovació i Emprenedoria de la FP, organitzada pel Consell de la Formació Professional i Ocupacional de Girona.

Aquest any, la intel·ligència artificial lligada a l'emprenedoria ha estat l'eix central d'aquest acte que té com a objectiu promoure coneixements sobre l'àmbit de l'emprenedoria i la innovació entre l'alumnat de formació professional i fomentar-ne l'esperit emprenedor. En el marc de la jornada, també es van lliurar els premis d'emprenedoria de la FP.

"Sempre es diu que la formació professional és el futur i és cert, però també és el nostre present, un present prometedor i estimulant que ens anima a continuar innovant a l'àmbit formatiu. A Girona ho tenim molt clar: la formació professional és una sortida acadèmica de molta qualitat i cal posar-la en valor Aquesta Jornada d'Innovació i Emprenedoria fa visible que a Girona tenim centres educatius referents en formació professional És una jornada que ens convida a reflexionar sobre l'experiència d'emprenedoria i els reptes que tenim com a societat ", ha afirmat la regidora d´Educació de l´Ajuntament de Girona, Queralt Vila Vergés.

"Els canvis constants de la societat i l'economia requereixen que adaptem els coneixements vinculats a la innovació i l'emprenedoria per ajudar els i les estudiants de Formació Professional a construir el seu present i futur laboral", ha afirmat la regidora de Treball de l'Ajuntament, Raquel Robert Rubio.

El programa ha començat amb la ponència sobre la intel·ligència artificial a càrrec d'Emma Llensa, experta en aquesta matèria, que també ha dinamitzat una batalla de ràpid entre l'alumnat assistent per testejar l'ús d'aquest tipus d'eines. Tot seguit, s'han convidat cinc emprenedors i emprenedores de la ciutat que han cursat estudis de formació professional en una taula rodona per explicar les seves experiències. Han format part del debat Martín Rios Lencinas, de Mentyco; Mireia Canal, d'U.time Solutions; Adrià Edo Espina-webb, del restaurant Dit i Fet; Dario Estrada Garcia, d'Agència Estrada 95, i Josep Maria Puigdevall, de Jidoind.

Per acabar, ha tingut lloc el lliurament dels V Premis d'Emprenedoria de la FP a la ciutat de Girona, uns guardons que permeten reconèixer i promoure l'esperit emprenedor i innovador de l'alumnat de cicles formatius. En total s'han premiat sis projectes, tres de cicles formatius de grau mitjà i tres de cicles formatius de grau superior.

El jurat, format per representants de l'Ajuntament de Girona, de la Fundació per l'Autoocupació de Girona, de la Generalitat de Catalunya i de l'Associació d'Empresaris i Emprenedors de Girona (AEEG), ha destacat la qualitat de tots els projectes que busquen tenir un impacte positiu tant a nivell social com mediambiental.

El primer premi de cicles formatius de grau mitjà ha estat per al projecte Le Mec Pâstisserie, de les alumnes Marta Cantarero Jovell i Iris Rovalo Arrighi (CFGM Forneria, Pastisseria i Confiteria de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona). En segona posició, ha quedat "Aqua Sleep", presentat per l'alumna Jessica Singh Rani (CFGM Activitats Comercials de l'Escola Tècnica Girona) i, en tercera posició, "Autofarma", de Nyuma Konteh i Ana Maria Valeros (CFGM Farmàcia i Parafarmàcia de l'Institut Narcís Xifra).

En el cas dels cicles formatius de grau superior, el projecte Le Vert Bistró, de l'alumna Cinta Blanco Martínez (CFGS Direcció en Cuina de l'Escola d'Hostaleria i Turisme de Girona), ha estat guardonat amb el primer premi. El segon guardó l'ha obtingut Shakelery, de l'alumne Oleguer Vivet Vilamala (CFGS Comerç Internacional de l'Escola Tècnica Girona) i, en tercera posició, ha quedat Abbatissa, d'Anna Puixeu Palou (CFGS Direcció en Cuina de l'Escola de Hostaleria i Turisme de Girona).

Els centres educatius dels projectes guanyadors rebran un import econòmic per organitzar activitats de foment de l'emprenedoria. D'altra banda, s'obsequiarà l'alumnat guanyador amb diferents premis, entre els quals hi ha una subscripció anual gratuïta a la revista Empresarial Girona, que farà un reportatge de les propostes guanyadores.