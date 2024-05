José Mulino guanya les eleccions de Panamà amb més de 10% de vots sobre el segon

José Raúl Mulino, candidat de Realitzant Metes i Aliança, ha guanyat les eleccions presidencials de Panamà celebrades aquest diumenge i s'ha convertit en el president electe del país, tal com ha proclamat el Tribunal Electoral panameny, en aconseguir el 34,4% dels vots, amb gairebé deu punts percentuals per sobre del segon aspirant.

Mulino, de 64 anys, ha estat l'home elegit per l'expresident Ricardo Martinelli, inhabilitat per una condemna de més de 10 anys de presó per rentat de diners ia l'Ambaixada de Nicaragua en espera d'un salconduit per sortir del país, per aquests comicis --que ha registrat un 77,4% de taxa de participació-- celebrats per elegir el successor de Laurentino Cortizo.

En segon lloc ha quedat el socialdemòcrata Ricardo Lombana, aspirant pel divers Moviment Un altre Camí (MOCA), amb un 25% dels suports, un dels pocs aspirants que ha aconseguit obtenir un millor resultat que el que auguraven les enquestes, que li ubicaven entre un 12 i 15% en la intenció de vot.

Darrere de Mulino i Lombana hi ha l'expresident Martín Torrijos, del Partit Popular (PP), que s'ha fet amb el 16%, i l'exministre d'Exteriors de Martinelli Rómulo Roux, de Canvi Democràtic (CD), amb l'11, 24%. Per part seva, el vicepresident sortint, Gabriel Carrizo, que ha arrossegat els pèssims índexs de popularitat de Cortizo, no ha arribat al 6% de les paperetes i està en sisè lloc al estar darrere de Zulay Leyset, aspirant de lliure postulació.

Martinelli, "feliç i content"

Amb els primers resultats provisionals, Martinelli ha destacat ràpidament que “ja és segur” que Mulino ha estat el “clar guanyador” de la Presidència del país. "Aquesta és la cara d'un home feliç i content", ha afegit en publicar una fotografia seva a través de la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter.

Mulino, en les primeres declaracions, ha assenyalat que assumeix amb gran responsabilitat i humilitat aquesta elecció, afegint que espera desenvolupar el pla de Govern, que ha de ser "capaç, idoni i eficient", amb "l'ajuda de déu". També ha proposat alguns dels candidats dur a terme un Govern d'unitat nacional.

"Roux va reconèixer la seva derrota i li vaig dir que, com a president d'un partit en democràcia, a ell i als altres presidents i representants de gremis i organitzacions, els convocaré els primers dies del meu govern per establir les bases d'una unitat nacional, que no significa repartidora de llocs. Aquest és un govern que constituiré amb les millors persones d'aquest país, vinguin d'on vinguin”, ha declarat Murillo durant el seu primer discurs com a president.

A més, ha assegurat que "s'ha acabat" la persecució política i la "manipulació" de jutges, en referència tant al cas de Martinelli com per una demanda davant del Tribunal Constitucional que gairebé l'obliga a retirar-se de la carrera presidencial, segons ha publicat diari panameny Premsa .