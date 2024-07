El Joventut de Badalona perd el seu crack: el nou destí d'Andrés Feliz

per Pau Arriaga Pérez

El Real Madrid ha executat la clàusula de rescissió d'Andrés Feliz i el jugador acaba la seva etapa al Joventut de Badalona, ​​segons s'ha conegut aquest dimecres 3 de juliol.

El base dominicà va arribar fa tres temporades a la Penya procedent del Club Bàsquet Prat (vinculat de l'entitat badaloní) a LEB Plata, i ha disputat un total de 165 partits oficials entre la Lliga Endesa i Eurocup.

L'evolució del dominicà ha estat constant, formant part a la darrera temporada del Millor Cinc de l'ACB amb 15 punts, 4'3 assistències i 16'9 de valoració per partit.

"Un dels referents de l'equip"

Al llarg de la seva trajectòria a Badalona, ​​Feliz s'ha convertit en un dels grans referents de l'equip, i en un jugador molt estimat per tota l'afició verd-i-negra. "Hem vist créixer la seva família i sabem amb certesa que el nostre club sempre tindrà un lloc molt especial al seu cor", apunta el club verd-i-negre en un comunicat.

"Des del Club Joventut Badalona volem agrair a Andrés Feliz la seva professionalitat i el seu compromís amb l'equip en tot moment, i li desitgem el millor per als seus futurs projectes, que de ben segur seran reeixits", conclou la Penya.

"Una gran oportunitat"

De fet, ja hem pogut llegir les primeres declaracions del caribeny una vegada que se n'ha oficialitzat el traspàs al conjunt madridista. “És una oportunitat per a mi i per a la meva família. Va ser una gran sorpresa. És un pas important a la meva carrera i una gran oportunitat. Arribo a un gran club, que té molt de valor i vull tenir l'experiència de jugar per a la seva gent i sentir-me'n un més”, ha declarat als mitjans del club.

Substitut del Chacho Rodríguez

L'anunci de la incorporació de Feliz és un cop d'efecte (i cobreix una necessitat) per part del conjunt blanc, ja que mesos enrere el canari Sergio Chacho Rodríguez va anunciar la seva retirada com a jugador en actiu.

Tot i que el conjunt que dirigeix ​​Chus Mateo compta a les seves files amb un dels millors en la posició, l'argentí Facundo Campazzo, era de vital importància per als blancs reforçar la direcció de joc.