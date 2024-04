Judici a Donald Trump: l'expresident dels Estats Units s'asseu a la banqueta

Aquest dilluns 15 d'abril es posa en marxa el primer judici penal contra un expresident dels Estats Units. Donald Trump es presentarà a Nova York per enfrontar els càrrecs presentats pel fiscal del districte de Manhattan. Aquests càrrecs estan vinculats a un suposat pagament destinat a silenciar l'estrella de cinema per a adults Stormy Daniels durant la campanya electoral del 2016.

Tot i que Trump ha enfrontat prèviament acusacions en l'àmbit judicial, incloent-hi un cas de frau fiscal, aquest és el primer judici penal a què s'enfronta i constitueix el primer dels quatre casos penals que té pendents l'expresident. Els fiscals de Manhattan, que acusen Trump de falsificació de registres per encobrir un escàndol sexual, tenen avantatges com una llista de testimonis interns i un jurat seleccionat d'un dels comtats més liberals del país.

En privat, Trump, juntament amb alguns dels seus assessors i advocats, ha admès que és poc probable que el jurat l'absolgui del tot. En total, enfronta 34 càrrecs criminals que podrien resultar fins a 4 anys de presó.

El cas Stormy

El cas Stormy Daniels se centra en dues dones que van al·legar haver mantingut relacions extramatrimonials amb Trump anys abans que ell es postulés per a president. En els mesos previs a les eleccions del 2016, totes dues van rebre sumes de sis xifres.

Una d'aquestes dones, el nom real de les quals és Stephanie Clifford (però que és extremadament popular a la indústria del cinema per a adults com Stormy Daniels), va rebre 130.000 dòlars de Michael Cohen, l'ex advocat de Trump, a canvi de signar un acord de confidencialitat sobre les trobades amb ell.

Per fer el pagament, Cohen va obtenir una línia de crèdit sobre casa seva just abans de la campanya electoral del 2016. Després de les eleccions, l'empresa de Trump va reemborsar els diners a Cohen pel pagament a Daniels. Tot i això, el cas no va cobrar gran rellevància fins al gener del 2018, quan The Wall Street Journal va informar sobre els pagaments realitzats per Cohen a Daniels.

El judici, a més, se celebra en any electoral... i Trump vol tornar a optar a la Casa Blanca amb el Partit Republicà.