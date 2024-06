El jugador del Còrdova demana disculpes després de ''cagar-se en els morts dels catalans''

El jugador del Còrdova CF, José Manuel Calderón, ha demanat disculpes públicament després d'emetre comentaris ofensius contra els catalans durant una transmissió en viu a Instagram. Calderón, enmig de la celebració de l'ascens del Còrdova a Segona Divisió, va fer el comentari següent: "Em cago en els morts de tots els catalans".

Posteriorment, Calderón es va disculpar a través de la mateixa xarxa social, expressant-ne el penediment i demanant perdó a tots els afectats per les seves declaracions inadequades.

L'incident va passar després que el Còrdova aconseguís l'ascens en vèncer el Barça Atlètic. La celebració va incloure diversos actes, com ara una ofrena a l'església del Jurament i una recepció a l'Ajuntament de Còrdova. Tot i això, les declaracions de Calderón durant la celebració van entelar l'ambient festiu.

El futbolista del Córdoba, que perdió los papeles e insulta a los catalanes

En la seva disculpa, Calderón va afirmar: "Demano perdó a tota la gent de Barcelona ia tots els catalans pels meus actes al directe d'aquesta tarda". Aquest gest va ser un intent de mitigar l'impacte negatiu de les paraules i demostrar-ne el penediment. El Còrdova CF, per part seva, ha emfatitzat el seu compromís amb els valors de respecte i convivència, distanciant-se de les declaracions del jugador.

Aquest episodi subratlla la importància de la responsabilitat i el respecte en el comportament dels esportistes, tant al camp com a fora. En un context d'alta sensibilitat regional, declaracions com les de Calderón poden tenir conseqüències greus i repercussions àmplies.

La reacció del públic i de la comunitat futbolística ha estat de rebuig ferm a qualsevol forma de discurs d'odi. Aquest cas exemplifica com les xarxes socials poden amplificar tant els èxits com els errors de figures públiques, i la importància de fer servir aquestes plataformes amb responsabilitat i consciència.

L'incident també planteja la necessitat d'una educació i sensibilització més grans en temes de diversitat i respecte cultural entre els esportistes. El compromís del Còrdova CF de distanciar-se de les declaracions de Calderón i el seu enfocament a la promoció de valors positius és un pas en la direcció correcta per prevenir futures controvèrsies similars.

Per tant, la disculpa de José Manuel Calderón serveix per recordar la importància de la responsabilitat en la comunicació, especialment en moments de celebració on les emocions es poden desbordar. La comunitat esportiva ha de continuar promovent un entorn de respecte i comprensió per evitar que situacions com aquesta es repeteixin.