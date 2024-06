Julian Assange arriba a un acord amb els EUA i queda en llibertat sota fiança

El Tribunal Superior de Londres ha deixat aquest dilluns en llibertat sota fiança el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que ha passat més de cinc anys empresonat en una presó de màxima seguretat en virtut d'una ordre d'arrest emesa des dels Estats Units per difusió de documents secrets.

"Julian Assange està lliure. Ha abandonat la presó de màxima seguretat de Belmarsh el matí del 24 de juny, després d'haver passat allà 1.901 dies. El Tribunal Superior de Londres li ha concedit la llibertat sota fiança i ha estat posat en llibertat al aeroport de Stansted a la tarda, on ha embarcat en un avió i ha partit del Regne Unit", diu un comunicat de Wikileaks publicat al seu compte de la xarxa social X.

Així, l'organització ha agraït tot el suport rebut per aconseguir la llibertat d'Assange, que es troba de camí a Austràlia, el seu país d'origen, on es reunirà tant amb la seva dona, Stella Assange, com amb els fills, que "només han conegut el seu pare entre reixes", denunciant que estava en règim d'aïllament 23 hores al dia en una cel·la de 2x3 metres.

"Aquest és el resultat d'una campanya mundial que ha abastat organitzadors de base, defensors de la llibertat de premsa, legisladors i líders de tot l'espectre polític, fins a arribar a les Nacions Unides. Això va crear l'espai per a un llarg període de negociacions amb el Departament de Justícia dels Estats Units, que ha desembocat en un acord que encara no s'ha tancat formalment”, ha afegit Wikileaks.

Així mateix, ha publicat un vídeo en què es veu Assange en llibertat i embarcant en un avió a les 17.00 hores (hora local) a l'esmentat aeroport.

Austràlia continuarà proporcionant assistència consultar

D'altra banda, un portaveu del Govern d'Austràlia ha assegurat que és "molt aviat" per comentar-ne l'alliberament perquè encara segueixen en marxa els processos legals, raó per la qual seguiran proporcionant-li assistència consular.

"El primer ministre (Anthony) Albanese ha estat clar: el cas del senyor Assange s'ha allargat massa i no es guanya res que segueixi empresonat", ha afegit, segons la cadena de televisió australiana ABC News.

Cal destacar que el Govern australià ha estat pressionant els Estats Units perquè permetés a Assange tornar al país i, tot i que la Casa Blanca s'havia negat a parlar en públic, el president nord-americà, Joe Biden, va arribar a expressar a l'abril que estava considerant les peticions de Canberra.

Reaccions de la família

Els pares d'Assange també han expressat la seva alegria i alleujament per la notícia que "el calvari" del seu fill "està arribant al final", i ha agraït a tots els que han treballat pel seu alliberament davant d'aquells que l'han fet servir per "impulsar les seves pròpies agendes".

"Estic agraïda que el calvari del meu fill estigui arribant per fi al final. Això demostra la importància i el poder de la diplomàcia discreta. Els últims 14 anys òbviament m'han passat factura com a mare, així que vull donar-los les gràcies per endavant per respectar la meva privadesa", ha declarat Christine Assange.

El pare, John Shipton, ha celebrat que el seu fill pugui "gaudir d'una vida normal amb la família i la dona" després d'haver passat 15 "dels seus anys més productius en alguna forma d'empresonament o una altra".

Poc abans, mitjans nord-americans han informat que, segons un document judicial, Assange i el Departament de Justícia dels Estats Units havien arribat a un acord perquè el fundador de Wikileaks es declarés culpable a canvi d'una sentència de 62 mesos de presó, que equival al temps que ha passat empresonat al Regne Unit, quedant en llibertat. Tot i això, encara ha de ser aprovat per un jutge, si bé s'espera que prengui la decisió al llarg de la jornada de dimecres.

Assange va ser detingut per les autoritats britàniques l'11 d'abril del 2019, després d'abandonar l'Ambaixada d'Equador a Londres, on va estar refugiat durant gairebé set anys.

Des d'aleshores es troba en una presó de màxima seguretat, en virtut d'una ordre d'arrest emesa des dels Estats Units. A finals de maig, el Tribunal Superior de Londres va fallar a favor del fundador de Wikileaks per permetre-li apel·lar contra el seu ordre d'extradició al país nord-americà, on es temia que s'enfrontés a una bateria de càrrecs que podia implicar fins a 175 anys de presó.

El periodista ha defensat en tot moment que les informacions revelades el 2010 sobre corrupció governamental i abusos contra els Drets Humans van servir per donar a conèixer crims de guerra comesos pels Estats Units.