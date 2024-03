Julio Botto: 'Trobem aigua fins a 1.000 metres de profunditat'

Julio Alfredo Botto és CEO d'Imhoit SL i ve del món del desenvolupament de programari, amb 30 anys d'experiència, havent tingut l'oportunitat de viure dècades de canvis, molts d'ells disruptius i d'alt impacte a la vida de les empreses.

Ha estat a prop dels primers passos de la IA i ha viscut el preludi del que ara anomenem “el núvol”.

Tot això us ha proporcionat un patrimoni invaluable de coneixements que us permeten oferir als vostres clients una varietat d'enfocaments per a la resolució de problemes i acompanyar-los en els seus processos de profunda transformació.

Avui té el suport d'un equip d'experts apassionats per la innovació, la disrupció i les noves tecnologies, però sobretot apassionats pels resultats del creixement que han experimentat.

Laura Donadío és la directora del departament comercial a Imhoit SL que neix fruit de la passió per la tecnologia, la física, la matemàtica i el mètode científic, amb un enfocament centrat en el desenvolupament de projectes IoT amb triple impacte: social, ambiental i econòmic .

A què es dedica Imhoit?

El producte de què parlarem és Inside Earth, una tecnologia de prospecció i exploració no invasiva i remota de la terra per mitjà de ressonància magnètica nuclear.

És un procés que inicia a l'espai i es completa a terra i això ens permet, amb una exactitud superior al 70% i en molts casos supera el 90% depèn de les estructures geològiques, trobar hidrocarburs com a petroli; gas a tots els seus respectius estats; minerals sòlids o líquids; aigües artesianes i reservoris geotermals.

Això ho fem en un termini molt reduït entre 2 i 6 mesos. Fins i tot els hidrocarburs els podem trobar tant a terra (onshore) com a mar (offshore) sense importar els volums d'aigua que hi ha sobre el llit marí.

Aquesta tecnologia ens permet veure senyals que emergeixen naturalment des del subsòl, des de la litosfera, des de l'escorça terrestre, i veiem fins a 6.000 metres de profunditat.

En alguns projectes, depenent de les estructures geològiques, podem veure alguns metres més alguns metres menys, però aquesta és la mitjana.

Catalunya, per la seva orografia, seria un bon projecte per a la tecnologia que teniu?

Nosaltres entenem que sí. Hem tingut algunes reunions amb gent de diferents organitzacions d'aigua de Catalunya i caldria avançar en algun projecte pilot per tenir algun tipus de confirmació prèvia a iniciar un procés de cerca.

El que nosaltres veiem són fonts d'aigua artesiana, això és molt important, perquè com que no parlem d'aigües superficials, ni parlem de les capes freàtiques, diguem-ne, marxem més enllà dels 200, 250 metres de profunditat i en el cas d'aigua , avancem fins a 1.000 metres de profunditat.

Per què avancem fins a aquesta profunditat? Primer, perquè les aigües artesianes són profundes i després perquè ens interessa la component de surgència que tenen.

Què vol dir? Que estan contingudes entre blocs estructurals de roca. Aquesta roca és, òbviament, impermeable. Perquè si no, aquests rius d'aigua no estarien en aquestes regions tan profundes i en estar continguts, estan a altíssimes pressions.

En perforar es produeix, naturalment, una surgència. Aleshores, nosaltres també tenim la manera de mesurar la pressió d'aquests aqüífers profunds artesians.

Ho recalco una vegada i una altra, perquè no estem parlant d'aigües subterrànies, que hi ha una legislació i una qüestió força delicada a Catalunya sobre la cura que s'ha de tenir pel cicle natural de l'aigua, de la recàrrega, de com afectaria treure aigua d'un lloc o altre.

La nostra tecnologia ens permet veure aquests reservoris, que no impacten en absolutament res. Aquestes són aigües que són a 700, 800, 900 metres de profunditat i cap tecnologia arriba fins allà.

El pas següent és fer una perforació que és el cost més important del procés, en aquest sentit. Tot i que no hi ha un esforç mecànic, perquè en els projectes que hem executat, un cop es fa la perforació, l'aigua brolla naturalment, des de centenars de metres de profunditat. Aleshores, és una situació que es dóna naturalment.

A partir d´aquí el mapa de Catalunya, que és el primer abordatge que fem, és entendre on tenen avui dia les estructures d´aqüífers, on tenen avui dia els aqüeductes. Quina és lestructura de distribució de laigua?

Per què fem això? Per posar un èmfasi especial en la cerca en llocs que puguem marcar per extreure aigua el més proper possible als llocs on estan extraient avui, però sense l'afectació dels reservoris superficials.

Aleshores, què vol dir? En lloc d'allunyar-nos d'un aqüeducte, buscarem apropar-nos-hi. Per què? Quan marquem el punt d'extracció, l'obra per connectar aquesta extracció amb l'aqüeducte sigui més econòmica.

A quins països heu treballat i quins resultats heu obtingut?

Nosaltres tenim projectes a Madagascar, tenim projectes a Etiòpia, a Aràbia Saudita i tenim projectes a Ucraïna, concretament a Crimea.

Els resultats que hem obtingut superen el 90%, el 96%, el 98%, el 95%, el 94%. L'exactitud no és del 100%, el 100% a la ciència no és un nombre que els qui vivim en un món tecnològic ho tinguem com a còmode, però parlem de xifres que superen el 70% àmpliament.

Aleshores, pot ser que hi hagi una diferència d'alguns metres, quant al punt de perforació, clarament. Però veiem aigües dolces o aigües salades en funció del patró de ressonància que busquem

Això per què és? Les tècniques tradicionals segueixen aquest principi de la física clàssica: fan magnetotel·lúrica, fan prospecció elèctrica i un llarg etcètera.

Nosaltres el que fem és veure l'àtom, veure l'estructura, veiem molècules, veiem estructures cristal·lines, veiem una xarxa.

Com sabem el que estem buscant, un cop tenim les imatges que hem obtingut de l'espai en diferents longituds d'ona de l'espectre electromagnètic, parem atenció a l'ultraviolat, parem atenció al visible per certes anomalies, i sobretot, parem atenció a l'infraroig llunyà ia ones de radar o de microones.

Són diversos, perquè cadascuna d'aquestes diferents longituds d'ona ens lliuren un tipus de dada diferent, una en particular.

El resultat d‟aquestes dades està relacionat amb dues fonts d‟energia: Una ve des de l‟espai i una altra ve des de l‟interior del planeta. La que ve de l'espai són els raigs còsmics, això genera una sèrie de partícules.

Per nosaltres la partícula més important en aquest cas és el mugó, que aconsegueix penetrar al planeta terra i genera una sèrie d'efectes en el món atòmic i una cosa semblant passa amb la desintegració dels radioisòtops.

Quan es produeixen totes aquestes qüestions estructurals, hi ha emissions de diferents longituds d'ona, diferents partícules alfa, partícules beta i raigs gamma.

Tot això genera una transferència energètica i un moviment cinètic i una transferència tèrmica, hi ha per tant radiació infraroja. Totes aquestes fonts d'emissió són les que nosaltres comencem a veure.

La nostra tecnologia és un gran amplificador de senyals que naturalment provenen des de l'interior del planeta, amb informació sobre les estructures perquè hi ha un tema molt important aquí. Que la matèria ressona de la manera com està composta.

Per exemple, l'aigua és molt clar de veure l'espectre, la plata, el coure... cada àtom té com a empremta dactilar.

Aleshores, si nosaltres, en un espectre, veiem determinada longitud d'ona, veiem determinada la caracterització energètica i sabem que estem en presència de X àtom de la taula dels elements periòdics.

Doncs això és el que fem, com nosaltres fem excitar la matèria per entendre de quina manera ressonarà i tenim el patró final de ressonància i per tant, tenim la matèria que estem buscant.

Això de l'energia nuclear sona sempre a perill per a la gent comuna…

Fixa't que tenim la medicina nuclear i anem a un hospital a fer-nos un estudi. Gràcies a aquesta medicina nuclear, veiem més profund al cos, gràcies a aquesta medicina podem entendre certes afeccions que una placa de raigs X no la pot veure.

Una placa de raigs X tradicional amb una tecnologia de ressonància magnètica nuclear, és exactament igual que comparar la nostra tecnologia, ressonància magnètica nuclear, amb les tecnologies tradicionals com si fos raigs X.

Que estan molt bé els raigs X, però no tenen el nivell de definició que tenim nosaltres.

Anem amb els estudis que podem fer de medicina nuclear. Quan us fas un estudi de medicina nuclear, després tens certes plaques que van quedar carregades de radioactivitat.

Per això hi ha un procés posterior que fan a cadascun d'aquests centres d'atenció sanitària, que fan un tractament particular a aquestes plaques perquè aquesta radioactivitat no molesti.

Nosaltres tenim això, aquests protocols. Perquè, de fet, la idea de la ressonància magnètica nuclear és reconstruir les condicions que tenim dins del planeta.

Nosaltres tenim una enorme quantitat d'imatges que anem obtenint de diferents tipus de satèl·lits. Perquè hi ha satèl·lits que ens brinden informació d'ones de radar, n'hi ha d'altres que ens brinden informació de l'infraroig, hi ha diferents tipus de dades.

Nosaltres tenim una base on rebem tots aquests senyals i en funció del satèl·lit i en funció de la dada d'aquesta imatge és que ho processem.

Un cop tenim la imatge, el primer que hem de fer és interpretar-la cap al món analògic. Hem de sortir del món digital, són totes imatges digitals de molt alta resolució, les hem de passar al món analògic de definició molt alta. Per fer això fem servir moduladors de llum.

En tot aquest procés, finalment, el que obtenim és una placa fotogràfica analògica. Aquesta placa ens permet després posar a sobre una altra placa que nosaltres anomenem una placa de test.

Té altres noms més difícils, però podríem anomenar-ho així. I sobre aquesta placa polvoritzem, per mitjà de certs processos físics, la substància que estem buscant.

Aquesta substància la ajuntem amb terres rares. Fem una combinació, com si fos una recepta. Una barreja, que és un gel, que el polvoritzem i un cop tenim aquestes dues plaques, tenim un filtre.

Aquest filtre és el que sotmetem a raigs alfa, a partícules alfa, a partícules beta i radiació gamma. És un procés realment complex, perquè cal fer-ho centenars de vegades això.

No es fa ni una sola vegada. Perquè de vegades cal construir cent plaques, de vegades cal construir-hi mil plaques. Cadascuna de les plaques té a veure amb aquest mateix grup, aquest mateix procés.

I després els temps de reactor, de vegades són de dos segons i mig, de vegades són de nou segons. Canviarà la potència d'emissió del reactor, canviarà diferents caracteritzacions, que al laboratori anem entenent.

Per donar-te una idea, un cop acabat, comencem a visualitzar. Posem una lent d'un color determinat que filtra tots els altres colors.

Una lent blava permetria que només la longitud d'ona que és al blau passi, quedant fora el vermell, el taronja, el groc, queden totes les altres longituds fora.

Quan tenim això i que ho vam anar fent diverses vegades, anem construint un cub. Començarem a tenir la possibilitat de visualitzar en tres dimensions aquest recurs que estem buscant, que és afí al filtre que estem aplicant.

L'origen de tot això, va començar fa 150, 160 anys, va començar amb Edward Suez. Edward Suez és un geòleg, va ser un geòleg, que és el pare de la teoria del moviment de la deriva continental, sí? Del moviment de les plaques.

I ell va començar a parlar, de fet, fa moltíssim temps que també es parlava de l'existència de grans volums d'aigua, però eren idees, sí? Edward Suez, construeix la seva visió, és el primer a parlar d'aquestes aigües artesianes a gran profunditat.

Ell anticipava l'existència de volums d'aigua a profunditats superiors als que hi havia a la superfície. Si nosaltres tenim l'escorça aquí, tenim el que anomenem les aigües freàtiques i superficials, que estan fins a 250, 300 metres...

Amb el fracking, el famós Projecte Pastor es va haver de parar perquè tenia repercussions sísmiques

Sí, però això no hi té res a veure. No hi té res a veure perquè en realitat són fractures naturals. Com que tenim a les fosses marines, llavors això penetra, arriba a la zona on tenim els volcans, aquests extints, es produeix novament vapor i l'aigua s'acumula en aquests reservoris o aqüífers que estan a grans profunditats.

Nosaltres a escala global hem identificat 16 punts de moment que generarien aquests grans volums d'aigua subterrània. Els nostres científics consideren que n'hi ha més de 50.

Per donar-te una idea, a Amèrica, a les Amèriques, Amèrica del Nord, Central i Amèrica del Sud, se'n va descobrir un a l'alçada del Perú, però perquè en realitat es va fer un projecte i els ho va donar.

No és que nosaltres vam fer un projecte de recerca a tota la serralada, diguem, la columna vertebral de les Amèriques. No vam fer aquest projecte, però els nostres científics consideren que només en aquesta regió hi ha més de 20 punts d'aigües artesianes, perquè és molt a prop del Pacífic, són serralades que encara tenen enormes quantitats de volcans extints i hi ha zones de grans fractures a les fosses del Pacífic.

On més experiments es van fer va ser a Crimea, perquè hi ha una estructura morfològica, que és molt semblant a la que tenim a moltíssimes regions i només aquí hi ha quatre o cinc d'aquests grans calders.

Cal cercar altres alternatives, això seria una altra alternativa. De fet, és molt coneguda, depenent de les zones. Nosaltres estem avançant en diversos projectes.

De fet, Imihoit, en els primers tres mesos de l'any, tindrem una base operativa a Emirats ia Aràbia. A Aràbia, estarem a Dammam ia Emirats estarem a Dubai ia Abu Dhabi, en aquests tres punts.

Vosaltres teniu la capacitat de fer diversos projectes alhora?

Sí, se'n poden executar diversos perquè, com et deia, l'únic coll d'ampolla, si volem posar-lo on tenim algun tipus de problema, és en l'ús del reactor. Però l?ús del reactor és de minuts, en alguns casos és de segons.

Es posa una placa i hi ets tres segons, ets quinze segons, vuit segons. Fem servir un reactor nuclear d'una universitat que tenen al seu departament física nuclear i com totes les universitats que tenen física nuclear, tenen reactors nuclears experimentals.

No és el reactor nuclear de central nuclear. O sigui, no parlem d'una central nuclear per se, perquè no hi ha forma d'un reactor nuclear d'un central fer un experiment a aquesta naturalesa.

Les empreses privades no tenen accés als reactors nuclears. Sí als experimentals de les universitats i el que estem fent aquests dies és fer que la tecnologia, a mesura que passen els anys, és afinar-la encara més i ja estem en condicions de, en lloc de fer un experiment d'un reactor nuclears, que són molt costosos realment, utilitzarem emissors o generadors de radiació gamma, que són equips molt més petits, no són portàtils, però un pot armar un laboratori en un espai com aquest amb un emissor gamma, hi ha certs permisos i tal, però no és un reactor nuclear. Nosaltres necessitem una part del resultat de la reacció nuclear.

Un reactor nuclear serveix per a moltíssima quantitat de propòsits. Majorment la gent que estudia física o enginyeria nuclear experimenta amb aquest reactor perquè quan arribi el moment en què treballin en una central nuclear, no hi hagi problemes.

Aleshores les seves primeres pràctiques són aquests reactors experimentals que són extremadament segurs. Diguem-ne, no és una cosa que pugui generar un accident o un risc, de fet, no ha passat mai, aquests són els reactors que nosaltres estem utilitzant avui dia.

Després, l'última part del laboratori és tot aquest treball que és al món analògic, el tornem al món digital i és aquí on preparem informes i els hi lliurem amb les taules.

És molt important destacar també que això és molt més sostenible que les tecnologies que s'utilitzen actualment, perquè Com s'obtenen dades que altres tecnologies? Generant un impacte sobre l'ambient perquè s'han d'emetre ones i d'acord amb la devolució es llegeixen aquestes dades.

Això genera, en diferents proporcions, impacte al medi ambient. Aquí, l'únic impacte que tenim és la deixalla radioactiva d'una placa que es tracta. Això és un treball al laboratori, que genera una deixalla. És la mateixa deixalla que la medicina nuclear d'un hospital.

L'impacte és mínim, perquè tota la feina es fa de manera remota. No hi ha empremta de carboni que és molt important aquesta part.

El tema de la petjada de carboni és fonamental. Per què? Perquè els altres estudis necessiten desplaçament de gent, de maquinària, de camions, ubicar-se a la zona, emeten les ones, els mesuraments, després perforen moltes vegades perquè no és gaire exacta la tecnologia.

Aleshores, això està portant-ho al fet que no traslladem gent, no traslladem vehicles, s'acota el temps, s'acoten els costos ia més no hi ha emissió de carboni. Tot està molt mesurat.

Quan indiquem la zona de perforació, s'hi indica per fer una perforació que tindrà la millor pressió perquè l'aigua sorgeixi.

Per tant, no hem de fer cap testeig, que també té un impacte sobre el medi ambient. Les perforacions, com comptaves, el fracking, el que genera. Això és molt més sostenible i estem parlant de menys temps per aconseguir un resultat i menys inversió també.

Són moltes les que són capaces de fer aquest tipus de perforació?

Sí, moltes. De fet, totes les que perforen per al sector hidrocarburs són empreses que estan acostumades a perforar 3.000, 4.000, 5.000 i 6.000 metres.

Totes aquestes empreses, quan un parla, de 1.000 metres, és una tasca menor. Perquè et facis una idea, en aigua, parlar de 60 metres, és com en hidrocarburs parlar de 1.000.

Quan al món d'hidrocarburs parlem d'una perforació de 3.800 metres sota 500 metres d'aigua, està bé. És un projecte raonable, que té el seu risc, és com perforar aigua a 240 metres. 250 metres, 200 metres.

El mateix tipus desforç tècnic ha de fer una persona que està acostumada a aquesta perforació daigua versus la que ha de fer la perforació dhidrocarburs.

Però les empreses de perforació hidrològica estan capacitades. Nosaltres, per exemple, en aquest moment estem treballant justament a Argentina perquè han tingut un problema enorme per la sequera i estem treballant amb els governs de diverses províncies. Les províncies són autònomes.

Aleshores, cada província pot determinar d'acord amb la gravetat, a la necessitat. És a dir, a l'Argentina s'han perdut milions de dòlars per no poder collir.

S'han perdut collites, s'han perdut animals, prop de 20.000 milions de dòlars. Hi ha problemes d'abastament en alguns pobles. És a dir, és delicat. No hi ha aigua per regar perquè després es pugui sembrar.

Com vau entrar al DFactory? En què us ha beneficiat?

DFactory té una cosa que em sembla digna de destacar, Que la gestió del consorci i de la zona franca, que està liderat per Pere Navarro i Blanca Sorigué.

Fan una feina brillant perquè presten molta atenció a les empreses que vénen i és la primera vegada. A veure, jo em dedico al tema de tecnologia des de fa més de 30 anys.

Però és la primera vegada que veig que és un espai públic, perquè en definitiva aquesta no és una empresa privada, és un espai públic, que funcioni de la manera com funciona.

Al principi, aquí hi havia Alitat, que és una empresa catalana, però jo potser venia amb tant de biaix d'haver estat en espais públics que no van funcionar, que no sé si l'hagués triat.

Però em vaig endur una grata sorpresa quan va passar a la direcció de Pere Navarro amb el consorci, amb les noies, amb María José, Eva Fornel, que fan una feina fantàstica i dic que no se'n vagin mai. Perquè no ho he vist, al contrari. No ho he vist al sector privat la quantitat d'esdeveniments, l'articulació…

Hi ha molts espais que un entra i se'n queda sorprès, però que després internament no passa res, però aquí passen moltes més coses. Però que les empreses no s'hi connecten.

Aquí nosaltres tenim ja dos o tres socis de negocis en una altra tecnologia que fem de IoT i cada dia, o cada dos dies pel mig, tens un esdeveniment i vénen empreses de diferents països.

Nosaltres mateixos generem també a través del consolat argentí, portem empreses d'Amèrica que vénen a veure com funciona D-Factory, que vénen a interioritzar-se de les empreses que són aquí.

Hem generat molts esdeveniments, han vingut més de 70 empreses aquest any, el 2022, que les vam portar nosaltres de Xile, d'Argentina, de Colòmbia, Equador.

És a dir, també, així com nosaltres ens nodrim del moviment que genera el B-Factory, fem el mateix nosaltres de portar i bé, i així ens retroalimentem tots.

Jo ho escoltava a Pere Navarro al principi, que és molt visionari. Però ho escoltava parlar i dic, bé, està bé, és la seva creació, no? És el seu fill. Aleshores un, sempre és el més intel·ligent de la classe, és el millor, el més bo. Però que s'ha quedat curt perquè realment és més del que realment escoltava.

A l'equip, amb nosaltres, hi treballa una persona anomenada David Berghoff i ha vingut aquí, i actualment ja hi ha projectes a Argentina, hi ha un projecte amb l'INTI, que és l'Institut Nacional de Tecnologia Industrial.

Que s'ha connectat, En venir al D-Factory, amb ells estan fent un projecte, estan creant una mena de pol tecnològic a Argentina amb la mirada de com funciona el D-Factory aquí. El mateix està passant a l'Equador, el mateix està passant a la República Dominicana i tot això en un any, l'any passat.

La gent del consorci sempre va estar molt oberta a compartir l'experiència de com el van crear. Però en definitiva és gent que té ganes de treballar, és gent que et diu que et connectaré amb tres empreses i et connecta amb tres empreses.

Ho fa, no queden paraules, aquesta és la diferència, perquè jo he estat en moltíssimes reunions que es parlen de moltes accions i que al final no passa res.

Al principi ens van sotmetre a una enorme quantitat de preguntes per veure si érem innovadors, perquè clarament hi ha d'haver un component d'innovació.

És un Hub que busca innovar, és un Hub que busca que les empreses que estiguin aquí tinguin aquest anhel, aquesta visió, aquest desig de millorar. Totes tenen una cosa que és destacable i l'espai ho afavoreix.

Crec que realment és un lloc que seria molt interessant que es pogués replicar el model. Bé, de fet, hi ha un projecte de creació en segona fase ja. Si arriba a funcionar com funciona aquest espai, serà quatre vegades més que això, perquè crec que són 72.000 metres i aquests són 17.000 metres.

Hi ha diversos projectes interessants, en algun moment es va parlar d'indústria 5.0, que té a veure amb la descarbonització, amb la sostenibilitat i totes aquestes pràctiques que finalment hem de posar en marxa així que entenc que, si segueix la mateixa forma, anirà molt bé .

Treballeu amb encriptament amb matemàtica quàntica?

Fem algorismes de matemàtica quàntica.

Esteu fent alguna cosa amb el superordinador català?

No, nosaltres el que fem és consumir alguns serveis d'altres superordinadors. Estem amb altres universitats a altres països consumint potència de còmput en aquest sentit.

I després tenim una aliança, consumim dades del CERN en relació amb el resultat dels trets dels acceleradors.

A la computació clàssica no existeix el que s'anomena aleatorietat. No existeix l'aleatorietat que té a veure amb nombres primers, tema tècnic, a la computació quàntica, com les dades són quàntiques, l'origen de les dades és caòtic.

El caos genera una aleatorietat pura, en estat pur. Aleshores, els algorismes d'encriptació, quan tenen una matemàtica d'entropia quàntica, resistiran l'embat fins i tot de la computació quàntica quan intentin descobrir, per atacs de força bruta, algun tipus d'accés a un sistema segur.