La Justícia panamenya absol 28 persones vinculades amb els Papers de Panamà

per Gabriel Izcovich

La Justícia panamenya ha absolt aquest divendres 28 persones acusades de blanqueig de capitals en relació amb el mediàtic cas dels Papers de Panamà i ha ordenat aixecar totes les mesures cautelars contra els imputats, ha informat l'òrgan judicial del país en un comunicat.

"La jutgessa segona liquidadora de Causes Penals, Baloísa Marquínez, mitjançant sentència Núm. 3 de 28 de juny de 2024, ha absolt les persones acusades del delicte contra l'ordre econòmic en la modalitat de blanqueig de capitals, en les causes acumulades de els casos denominats 'Panama Papers' i 'Lava Jato', seguit a la signatura d'advocats Mossack Fonseca i els seus col·laboradors, a més de ciutadans de nacionalitat alemanya", es llegeix a l'esmentada nota.

D'aquesta manera, la sentència dictada per Marquínez ordena l'"aixecament de les mesures cautelars personals i reals que pesen contra tots els processats" i preveu, a més, "l'exempció de l'acció penal per mort d'un dels assenyalats en el procés" .

En el cas dels Papers de Panamà, la Justícia ha determinat que “les proves recollides als servidors del bufet d'advocats Mossack Fonseca (...) no van complir amb la cadena de custòdia, ni amb els principis que regeixen la prova digital principalment a no haver-hi valors 'hash' que permetessin tenir certesa de l'autenticitat i la integritat".

De la mateixa manera, la magistrada ha considerat que "la resta de proves no eren suficients ni concloents per determinar la responsabilitat penal dels acusats, tant dels fons procedents d'Alemanya, com els d'Argentina", afegeix el comunicat.

L'abril del 2016, una filtració de més d'onze milions de documents del bufet panameny Mossack Fonseca va revelar la implicació de polítics, empresaris i personalitats de tot el món en empreses radicades en paradisos fiscals i que podrien haver servit per evadir impostos.

Entre els noms inclosos hi havia els de caps d'Estat com els llavors presidents de l'Argentina, Mauricio Macri, i d'Ucraïna, Petro Poroixenko. A més, persones del cercle més proper als presidents de Rússia, Vladímir Putin, i de Síria, Bashar al-Assad, o del difunt líder libi, Muamar Gaddafi. En total hi ha 72 caps o excaps d'Estat que amb aquestes empreses evadien impostos, blanquejaven diners i evitaven sancions, segons la investigació.

La filtració va afectar 200.000 empreses, aproximadament dos terços de les firmes que gestionava Mossack Fonseca. Una font anònima va entregar la documentació al diari alemany 'Süddeutsche Zeitung', que els va compartir amb el Consorci Internacional de Periodistes de Recerca, que agrupa 107 empreses informatives de 78 països.