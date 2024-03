Kate Middelton anuncia que té càncer

La princesa de Gal·les, Kate Middleton, ha anunciat aquest divendres que està rebent "quimioteràpia preventiva" en ser diagnosticada amb càncer després de ser hospitalitzada per una intervenció abdominal el 17 de gener passat.

"Això, per descomptat, ha estat un gran xoc, i Guillem i jo hem estat fent tot el possible per processar i gestionar això de forma privada pel bé de la nostra jove família", ha dit en un videocomunicat al compte oficial de X de Kensington Palace.

S´entén que l´anunci es va fer coincidir amb la sortida dels nens de l´escola durant les vacances de Setmana Santa.

“Com pots imaginar, això ha estat temps. M'ha pres temps de recuperar-me d'una cirurgia més gran per poder iniciar el meu tractament. Però, el més important, ens ha pres temps explicar-los tot a George, Charlotte i Louis d'una manera apropiada per a ells, i assegurar-los que estaré bé”, han explicat.

El palau va dir que Kate havia començat el tractament de quimioteràpia a finals de febrer.

Asseguda en un banc, Kate va parlar durant dos minuts i 16 segons. El missatge va ser filmat dimecres per BBC Studios. Kate, vestida amb un jersei blanc amb ratlles negres, va parlar sense aparents nervis, però va baixar la mirada breument quan va parlar del xoc de la seva família per la notícia.

El palau va dir que Kate havia desitjat proporcionar una actualització mèdica per posar fi a més especulacions.

La Princesa de Gal·les, de 42 anys, va ingressar a la Clínica de Londres el 16 de gener per a una cirurgia abdominal més gran. En aquell moment, el palau es va negar a confirmar per què estava sent tractada Kate, però va dir que la condició no era cancerosa.

Kate va dir que només després de la cirurgia es va descobrir el càncer. Actualment, el rei també està sent tractat contra un càncer.