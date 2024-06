Keanu Reeves 'roba el xou' al Primavera Sound

L'actor i baixista Keanu Reeves ha sorprès el públic i ha robat protagonisme divendres a la tarda a la segona jornada del Festival Primavera Sound de Barcelona amb la seva banda de rock alternatiu Dogstar, en un concert en què totes les mirades se les ha emportat l'intèrpret de sagues com 'Matrix' i 'John Wick'.

En un dels escenaris petits del Primavera Sound al Parc del Fòrum, la banda formada per Reeves, el bateria Robert Mailhouse i el guitarrista Bret Domrose, ha aparegut en escena, alhora que desenes de mòbils han buscat immortalitzar Reeves.

La banda que es va formar a principis dels 90 i va tenir activitat fins al 2002, amb la publicació de dos àlbums, es va reactivar 20 anys després i el 2023 va editar un nou disc, 'Somewhere between the power lines and palm trees'.

En un concert d'una hora de durada, Dogstar han repassat temes del seu nou àlbum juntament amb peces dels seus treballs anteriors, i han ofert una versió del 'Just like heaven' de The Cure, en què ha estat el seu segon concert a Espanya després del pas per Madrid.

Un Keanu Reeves tímid però agraït amb el públic, amb mostres d'agraïment contínues, ha cedit la paraula al concert a la resta de components i només al final s'ha dirigit al públic per respondre a les mostres d'afecte.

Els primers compassos d'aquesta segona jornada central del Primavera Sound han comptat amb el vocalista de Manel Guillem Gisbert, que ha presentat el seu primer àlbum en solitari, 'Balla la masurca!'.

La banda californiana de hardcore punk Scowl ha mostrat la seva contundència canònica punk amb temes breus i sense contemplacions, mentre que a l'altra banda del Parc del Fòrum la jove Ethel Cain calmava les aigües amb el pop.

Una de les bandes habituals del Primavera Sound, Yo la Tengo, ha tornat a mostrar el seu poder de convocatòria, tres dies després d'oferir un concert de versions a sala durant el Primavera a la Ciutat, en una jornada on ja han tocat els artistes Ferran Palau, The Last Dinner Party i Troye Sivan.

L'atenció es bolcarà a partir de la nit als escenaris grans, on els caps de cartell Lana del Rey --que ha arrossegat molt de públic en aquesta jornada--, The National i Disclosure protagonitzaran els concerts més multitudinaris del dia.