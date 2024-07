Kim Jong-un torna a la càrrega: Corea del Nord dispara míssils cap al mar del Japó

per Redacció CatalunyaPress

Corea del Sud ha denunciat aquest dilluns 1 de juliol que les autoritats nord-coreanes han llançat dos míssils balístics, un d'ells de curt abast, cap al mar del Japó, en el marc dels recents exercicis militars entre Seül i Tòquio amb Washington, a el marc d'una escalada de les tensions a la regió.

L'Estat Major Conjunt de les Forces Armades sud-coreanes han indicat que el míssil balístic ha estat llançat des de la província de Hwanghae del Sud cap a les 5.05 hores (hora local) i ha volat aproximadament 600 quilòmetres. Després, cap a les 5.15 hores ha llançat un altre míssil --les característiques del qual estan sent analitzades-- que ha volat uns 120 quilòmetres.

El Govern de Corea del Sud ha condemnat "enèrgicament" aquest llançament que ha qualificat com "una nova provocació" que "amenaça greument la pau i l'estabilitat a la pau i l'estabilitat a la península de Corea", mentre que ha promès mantenir" una aclaparadora preparació contra aquestes provocacions", segons ha informat l'agència de notícies Yonhap.

Corea del Nord ja va llançar el 26 de juny passat un altre míssil balístic en què va reivindicar com una "prova reeixida d'un míssil amb ogives múltiples". El projectil va esclatar en ple vol, segons Seül, afirmació rebutjada pel Govern nord-coreà.

A més, aquest diumenge 30 de juny ha promès emprendre "contramesures aclaparadores" contra els exercicis trilaterals dels anomenats Freedom Edge ("El tall de la llibertat"), que s'han realitzat després de la signatura d'un acord estratègic de seguretat entre Moscou i Pyonyang . La diplomàcia d'aquest últim ha asseverat que "mai no passarà per alt les mesures dels Estats Units i els seus seguidors per enfortir el bloc militar, sinó que defensarà fermament la sobirania, la seguretat i els interessos de l'Estat i la pau a la regió".

Corea del Nord ja va advertir que prendria noves i "aclaparadores" mesures de "dissuasió" davant el desplegament per part dels Estats Units d'un portaaeronaus amb armament nuclear a la península de Corea, una decisió que les autoritats nord-coreanes han qualificat de "provocació" .

L'arribada del portaaeronaus a territori sud-coreà suposa la primera realitzada per un vaixell nord-americà d'aquestes característiques en set mesos. Les dues Corees segueixen tècnicament en guerra, atès que el conflicte bèl·lic desenvolupat entre el 1950 i el 1953 va finalitzar amb la signatura d'un acord d'armistici i no pas un tractat de pau.