LaLiga EA Sports 2024/25 arrencarà amb un Barça - València i un Real Madrid - Mallorca

El Reial Madrid arrencarà el cap de setmana del 17-18 d'agost la defensa del títol a LaLiga EA Sports 2024-25 visitant a l'Estadi Mallorca Son Moix el RCD Mallorca, segons va oferir el sorteig del calendari celebrat aquest dimarts a la Ciutat del Futbol de Las Rozas (Madrid) i que va definir un possible Clàssic decisiu al tram final de campionat.

Com és habitual ja des de la temporada 2019-2020, el calendari de la Primera Divisió és asimètric lliure, per la qual cosa no hi ha dues jornades iguals, i dels 100.000 diferents que existien, es va triar el 93.563 fruit de les mans innocents de els exfutbolistes Diego López i Diego Capel, del col·legiat Javier Alberola Rojas i, des d'Alemanya, dels internacionals Daniel Vivian i Jesús Navas.

El calendari va oferir que els teòrics favorits al títol començaran a domicili una temporada domèstica que es podia iniciar a partir del 15 d'agost, segons va confirmar posteriorment davant els mitjans el president de LaLiga Javier Tebas, present a la seu de la RFEF amb Pedro Rocha i Beatriz Álvarez, màxims mandataris federatius i de la Lliga F, respectivament.

Així, el Reial Madrid començarà la defensa del seu tron a Palma davant del RCD Mallorca, mentre que el FC Barcelona també afrontarà una difícil sortida a Mestalla contra el València.

L'Atlètic de Madrid visitarà el Vila-real, mentre que el Girona, revelació de la campanya passada, debutarà al Benito Villamarín contra el Betis. Els dos 'nous', Leganés i Valladolid, començaran al Sadar davant l'Osasuna i al José Zorrilla davant l'equip que falta per ascendir, Espanyol o Oviedo, respectivament.

Pel que fa a les dates habitualment claus del calendari, els dos clàssics es desenvoluparan en moments diferents de la temporada.

El primer serà al Santiago Bernabéu el cap de setmana del 26-27 d'octubre, a l'onzena jornada, i més important podria ser el de tornada a l'Spotify Camp Nou, sempre que estigui llest després de la seva obra de remodelació, que es va fixar per al cap de setmana del 10-11 de major a la jornada 35, a quatre del final de LaLiga EA Sports, que serà el 24-25 d'aquell mes i que també oferirà duels atractius com el de San Mamés entre l'Athletic Club i el conjunt català, entre el Reial Madrid i la Reial Societat o entre el Girona i l'Atlètic de Madrid.

Pel que fa al derbi madrileny entre madridistes i matalassers, el calendari va fixar que tots dos tornaran a ser al començament de cada volta del campionat. El primer tornarà a ser al Cívitas Metropolità a la vuitena jornada del 28-29 de setembre i el del Santiago Bernabéu a la vint-i-tresena, quarta de la segona volta, el 8-9 de febrer.

El Barça rebrà l'Atlètic a la divuitena jornada, última del 2024 (21-22 desembre), partit que podria marcar el retorn a l'Spotify Camp Nou, i el visitarà a la 28 (15-16 de març).

LaLiga EA Sports tindrà diverses aturades internacionals, entre el dilluns 2 i el dimarts 10 de setembre, entre el dilluns 7 i el dimarts 15 d'octubre, entre el dilluns 11 i el dimarts 19 de novembre, i, ja el 2025, entre el dilluns 17 i dimarts 25 de març. A més n'hi haurà un altre amb el campionat ja acabat, entre el dilluns 2 i el dimarts 10 de juny.

A més, la màxima categoria comptarà amb quatre jornades intersetmanals, les dues primeres molt aviat, a la tercera jornada situada a l'última setmana d'agost (27-28-29) ia la setena (24-25-26 de setembre).

Les altres dues seran al final, a la 33 (22, 23 i 24 d'abril), prèvia a la final de la Copa del Rei, ia la 36 (13-14-15 de maig). El cap de setmana del 21-22 de desembre es disputarà la darrera jornada del 2024 i LaLiga EA Sports no tornarà fins al 10-11-12 de gener del 2025.

Primera jornada de LaLiga EA Sports 24-25