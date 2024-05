El lamentable estat d'un jugador del Borussia a dues setmanes de la final de Champions

Un dels esdeveniments futbolístics més destacats al calendari anual és la final de la Champions League. Aquesta competició és, possiblement, una de les més injustes, ja que no decreta qui ha estat el millor equip de la temporada a nivell europeu, sinó el que hagi tingut més fortuna a les eliminatòries o el que millor hagi resistit la pressió, entre molts altres factors.

En aquesta edició, els equips finalistes són el Reial Madrid i el Borussia Dortmund. Els blancs van passar per sobre del Manchester City i el Bayern de Munic a les dues últimes rondes, mentre que el Borussia va guanyar l'Atlètic de Madrid i el PSG.

Els dos equips han demostrat el caràcter suficient per arribar a la 'pantalla final' de l''orejuda'. Per aconseguir-ho, cal que tots els jugadors estiguin endollats i preparats la gran batalla.

Tot i això, fotografies recents han demostrat que un d'ells no està en la seva millor forma. Es tracta de Niklas Süle, el central del Borussia. En un entrenament recent, s'ha deixat veure amb un sobrepès preocupant.

A la Bundesliga, Süle ha participat en 23 partits i ha disputat el 51% dels minuts possibles, per la qual cosa no ha estat sens dubte una de les temporades més participatives. Tot i això, això no justifica el pèssim estat de manera que presenta per ser un jugador d'elit.

El central alemany és un dels capitans del conjunt negre-groc, i va disputar 21' a la tornada contra el PSG.

Un central contrastat

És un dels jugadors més destacats de la rereguarda alemanya, i ha passat per equips com el Hoffenheim, el Bayern de Munic i el Borussia Dortmund, on milita des del 2022.

El seu palmarès és extens, ja que ha guanyat 5 Bundesligues, 1 Champions League, 1 Mundial de clubs, 1 Supercopa d'Europa i 2 Copes d'Alemanya.

Amb un central d'aquest nivell, és difícil d'entendre l'estat de manera que té al tram final de temporada, que és precisament el moment de l'any en què cal estar millor per aconseguir tots els títols possibles.