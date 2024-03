Lamine Yamal torna a rescatar el Barça abans de la Champions (1-0)

El FC Barcelona va resoldre un nou partit de LaLiga amb suspens (1-0). Aquest cop, contra el rocós i festiu RCD Mallorca, en un dia poc habitual, divendres, i amb un protagonista ja habitual. Lamine Yamal va tornar a rescatar un equip insípid amb un golàs, per sumar tres punts obligatoris. Els de Xavi Hernández afrontaran l'esperada cita de Champions de la setmana que ve amb més tranquil·litat.

El tècnic blaugrana tenia un ull posat en aquesta volta de vuitens de final contra el Nàpols. Així ho va ratificar la seva alineació. Descans obligat a Robert Lewandowski, i per fi oportunitat per a Marc Guiu. El jugador del planter va lluitar contra els onze guerrers de Javier Aguirre sense èxit. El perill va arribar per les bandes. Per la dreta, i després d'una bona assistència de Yamal, Raphinha va provocar un penal. Però Ilkay Gundogan no ho va saber aprofitar, per detriment de Predrag Rajkovic. I l'extrem brasiler es va acabar retirant per lesió i va deixar el seu lloc a Fermín López. El Barça va concedir massa i va agrair el xiulet de l'àrbitre per passar pels vestidors.

Les coses no van canviar gaire després del descans. De fet, el mallorquinista Vedat Muriqi li va posar més picant al matx, amb un cop de cap que va impactar al travesser de Marc-André ter Stegen. Els catalans seguien volent però no podent. Pau Cubarsí sostenia els seus enrere, i Yamal es posava l'equip a l'esquena a dalt. Va avisar amb una fuetada des de la cantonada dreta de l'àrea, que va acabar al travesser.

Des de la grada, per l'acumulació de targetes grogues, Xavi va canviar un Barça més vertical amb les entrades de Lewandowski i de Vitor Roque per Guiu i Joao Félix. Això va inclinar una mica el camp cap a la porteria de Rajkovic. I això ho va aprofitar el nen. Va calcar la seva anterior jugada, i aquesta vegada amb èxit. Paràbola impol·luta amb la seva esquerra, que ja comença a ser la seva senya d'identitat, per dissipar tots els dubtes a Montjuïc i per alleujar l'afició i l'entorn.

Tres punts obligats, després de la decepció de San Mamés, per almenys arrabassar la segona plaça del campionat al Girona FC de manera provisional. I, el més important, per encarar la setmana que ve amb més calma. Contra el Nàpols, aquest Barça lluitarà per tornar a trepitjar els quarts de final de la màxima competició continental quatre anys després.