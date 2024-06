Laporte respon des de l'Eurocopa a un desafortunat tuit de Willy Bárcenas

L'internacional espanyol Aymeric Laporte ha comparegut en una roda de premsa a la prèvia del tercer i últim partit de la fase de grups, davant Albània. Hi ha repassat els temes d'actualitat del combinat, responent a Willy Bárcenas, cantant de Taburete, que va criticar que la selecció jugui amb dos centrals francesos de naixement

Davant els mitjans, Laporte primer ha assegurat que es generen "més titulars del compte" amb el seu estat de forma i que està perfectament per afrontar tots els partits de l'Eurocopa, després de perdre's el debut davant Croàcia, i ha indicat que la selecció és "del més important" que li ha passat a la seva carrera esportiva i on més ha "gaudit".

"Hi ha hagut de tot. S'ha especulat molt, crec que no hi havia tanta informació per opinar tant sobre el meu estat de forma, però sol passar. Hi ha molta mala informació, es generen més titulars del compte, però estic molt tranquil. Quan se'm va dir de venir, em vaig preparar pel meu compte i estava molt preparat per arribar a la concentració", va declarar en roda de premsa. "De fet, vaig jugar els 90 contra Itàlia i em sento bé", va afegir.

A més, el defensa va explicar que tot i jugar a l'Al-Nassr en una lliga com la saudita està a un bon nivell. "Cada lliga té el seu nivell, crec que a nivell de ritme és semblant, jo així ho noto almenys. M'he seguit preparant per a aquest torneig, que era molt important per a mi. Som jugadors professionals, ens vam preparar en les millors condicions possibles , hem tingut un temps abans d'iniciar l'Eurocopa per preparar-nos i així ho he fet.

"No he de desmentir coses que no són veritat, no sóc aquí per a la premsa, estic aquí per jugar, per concentrar-me a recuperar-me. La meva màxima preocupació és la selecció, és el camp, el futbol, estar al màxim nivell per poder competir a al llarg del temps. Sí que m'ha arribat a molestar molt, però també em vaig prendre un respir un dia al meu llit i vaig dir '¿tan malament estic fent les coses perquè m'estiguin criticant?', i després ho vaig pensar fredament i vaig dir 'si estic fent tot el possible perquè tot surti bé, que és estar a la selecció, competir al màxim nivell, aconseguir els màxims èxits amb Espanya...' Allà vaig entendre que no era contra mi, sinó contra el que engloba el futbol", va continuar.

En aquest sentit, va reconèixer que el fet que Luis de la Fuente li assegurés que tindria la porta oberta de la selecció tot i anar-se'n a l'Aràbia Saudita va ser clau en la seva decisió. "Ho vaig arribar a parlar amb el míster abans de prendre la decisió. És veritat que per a mi la selecció és molt important, és molt important en la meva carrera esportiva. De fet, crec que és on més he gaudit al llarg dels vuit últims anys. És per a mi un orgull representar Espanya.

"Li agraeixo moltíssim el detall de l'altre dia, haver contestat de la manera com va contestar. No és la primera vegada i això demostra que el grup està molt unit, que estem tots molt junts, estem treballant en el sentit correcte per aconseguir grans coses . Això és el més important dins d'un grup com la selecció espanyola”, va afegir.

També va parlar de l'estil de joc i els canvis respecte del combinat de Luis Enrique. "Crec que el mateix que abans teníem cops de jugador, ara tenim un equip molt bo, el mateix que en anys anteriors. Els dos primers partits d'aquesta Eurocopa ens han tocat contra equips molt forts, com Itàlia, que és l'actual campiona. Eren partits difícils d'entrada i hem demostrat saber estar en tot moment.

"Si em preguntes si veig l'equip preparat per guanyar una competició com aquesta, jo crec que sí. Tots els partits es juguen a detalls. De fet, guanyem el darrer partit amb un gol en pròpia. Totes les competicions són complicades, cada dia veus equips suposadament amb menys talent empatar, guanyar, fins i tot partits amb rivals més complicats. "No som un equip d'esperar gaire enrere, som un equip de pressionar, de córrer molt, de ser generós. És també el que ens demana l'entrenador i així ho intentem fer", va prosseguir.

En un altre ordre de coses, considera que als jugadors que militen en lligues fora d'Europa se'ls mesura amb un raser diferent. "És un fet, crec que la gent té prejudicis sobre això. També és veritat que som tots conscients que és una lliga força recent. A nivell de màrqueting també va evolucionant a poc a poc i potser en un futur es veurà com una lliga molt més competitiva del que es pot veure avui dia. També he de dir que el 'Man of the Match' de França ha estat Kanté dues vegades seguides i això demostra alguna cosa”. "Jo vaig signar un contracte de tres anys, al final tinc obligacions amb el meu club i no puc dir gaire més sobre això per ara", va expressar.

Sobre el tuit de Willy Bárcenas

Finalment, va rebutjar entrar en polèmiques amb el cantant de Taburete, Willy Bárcenas, que es va queixar a X que els dos centrals d'Espanya fossin d'origen francès. "A tots ens passa que ens critiquen en algun moment, perquè al final una cursa és curta però alhora llarga. Has de jugar molts partits, estàs exposat a moltes opinions de molta gent que miraran pel seu costat. El que sí que demanem és que no sigui difamant, que ens costa a nosaltres i, sobretot, a les famílies. possible", va finalitzar.