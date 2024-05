Laporta, exonerat del 'Cas Negreira'

La secció 21 de l'Audiència de Barcelona ha anul·lat la interlocutòria de l'instructor del cas Negreira en què va estendre la investigació sobre el president del FC Barcelona Joan Laporta i també sobre els membres de la seva junta directiva en el seu mandat del 2003 al 2010.

En una interlocutòria consultada per Europa Press aquest divendres, el tribunal estima els recursos que van presentar la defensa de Laporta, la Fiscalia, els expresidents blaugranes Sandro Rosell i Joaquim Bartomeu i el club com a persona jurídica contra la decisió que el Jutjat d'Instrucció 1 de Barcelona va prendre el 18 d'octubre del 2023.

Quan el jutge va decidir imputar Laporta, va argumentar a la interlocutòria ara anul·lada que la causa no estava prescrita per a ell, a diferència del que el mateix instructor va justificar uns dies per rebutjar la petició del FC Barcelona de personar-se com a acusació en la causa.

En el canvi de criteri sobre la prescripció, el jutge Joaquín Aguirre va fer referència que en els delictes continuats la prescripció computa des del dia de l'última infracció, per tant 10 anys enrere des del darrer pagament a Negreira (juliol de 2018), que inclouria en el termini part del primer mandat de Laporta (2003-2010).

Per considerar-ho un delicte continuat, l'instructor va assenyalar una suposada "participació adhesiva" del delicte, és a dir, que els diferents presidents blaugranes haguessin comès de manera successiva un mateix delicte de manera continuada en lloc d'atribuir un delicte a cadascun.

Ara l'Audiència descarta aquesta interpretació i replica a l'instructor que cada investigat ha de "respondre pels pagaments indegudament realitzats durant el període en què van exercir els càrrecs", per la qual cosa la prescripció no s'ha de comptar des del darrer pagament a Negreira sinó des que Laporta va deixar la seva primera presidència, el 30 de juny del 2010, de manera que un eventual delicte estaria prescrit per a ell.

Imputacions per suborn ja anul·lades

La setmana passada, la mateixa secció de l'Audiència de Barcelona va anul·lar les imputacions per presumpte delicte de suborn (suborn) que l'instructor no havia atribuït a Laporta però sí als altres investigats en aquesta causa que indaga sobre els pagaments del FC Barcelona l'exvicepresident del Comitè Tècnic Arbitral (CTA), José María Enríquez Negreira a través de les empreses.

Estan investigats el mateix Negreira, el seu fill Javier, els exdirectius del club Óscar Grau i Albert Soler, Rosell, Bartomeu i el club com a persona jurídica, i l'instructor els atribuïa el delicte de suborn (ara anul·lat) i manté la presumpta administració deslleial i falsedat documental, i com a alternativa al suborn l'instructor va assenyalar el delicte de corrupció esportiva.