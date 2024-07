Laporta no es presenta al jutjat pel 'cas Reus' i la jutgessa l'adverteix

La titular del Jutjat d'Instrucció 28 de Barcelona tornarà a citar el president del FC Barcelona, Joan Laporta, després que aquest dimarts no es presentés per declarar a la Ciutat de la Justícia com a testimoni per un presumpte delicte d'estafa.

Fonts judicials han confirmat a Europa Press que el president del Barça va rebre la citació, que li va ser lliurada a la mà per la Policia Judicial, i que no ha justificat la seva absència als tribunals.

Per aquest motiu, la instructora el tornarà a citar amb una advertència de sanció i un delicte d'obstrucció a la justícia si torna a absentar-se.

El cas pel qual Joan Laporta, el vicepresident del FC Barcelona Rafael Yuste i el professor Xavier Sala i Martin, que va estar a la junta directiva de Laporta en el seu mandat anterior, han de declarar com a testimonis part d'una querella per una suposada estafa de 100.000 dòlars.

L'únic acusat de moment és Joan Oliver, que va ser president del CF Reus i exdirector general de FC Barcelona durant l'anterior mandat de Laporta, que va acabar el 2010.

GESTIÓ DE FONS

En aquesta causa s'investiga Oliver per la gestió dels fons invertits pel querellant a CSSB Limited, una societat amb seu a Hong Kong, que es dedicava a la compra i gestió de clubs de futbol estrangers i que va adquirir el 57,11% del CF Reus.

Les mateixes fonts han confirmat que Rafael Yuste haurà de prestar declaració el proper 15 de juliol i que, si amb la seva versió i la de Laporta la jutgessa instructora té "prou", es dispensarà Sala i Martin, que resideix als Estats Units.

"CAS REUS"

El "cas Reus" és un episodi destacat a l'àmbit del futbol espanyol, relacionat amb la mala gestió econòmica del Club de Futbol Reus Deportiu (CF Reus), un equip de la Segona Divisió espanyola. El cas va arribar a la llum pública quan el club va ser expulsat de la competició el gener del 2019 a causa de problemes financers greus que van impedir el pagament de salaris a jugadors i empleats.

Joan Laporta es va veure implicat en el “cas Reus” a causa de la seva connexió amb Joan Oliver, que va ser un dels principals gestors del Reus en el període previ al seu col·lapse financer. Oliver, un col·laborador proper de Laporta durant la seva primera etapa al Barcelona, va adquirir una participació significativa al CF Reus i es va convertir en el seu gestor principal.

Tot i que Laporta no va tenir una participació directa en la gestió del Reus, la seva associació amb Oliver i la seva implicació indirecta en les decisions de gestió del club van aixecar crítiques i investigacions sobre el seu rol i responsabilitat al col·lapse del Reus.