L'Athletic Club tritura l'Atlético (3-0) i es classifica per a la final de la Copa

L'Athletic Club va guanyar per 3-0 l'Atlético de Madrid i accedeix així a la final de la Copa del Rei.

En un San Mamés ple fins a la bandera, el primer avís va ser dels visitants, amb un centre de Koke des de la banda dreta. Samu Lino el va rematar al segon pal, directe a les mans del meta Julen Agirrezabala.

Encara que l'Athletic va respondre amb un parell d'arreus de Nico Williams pel costat esquerre, la segona ocasió va ser una altra vegada matalàs en un cop de cap de Mario Hermoso arran d'un córner executat entre Rodrigo de Paul i Ángel Correa.

No perdonaria, en canvi, l'Athletic a la seva primera ocasió, creada pels germans Williams. Nico va marxar per velocitat de Nahuel Molina a la banda esquerra i va esgotar gairebé fins a la línia de fons per centrar l'àrea, on Iñaki va aparèixer a l'esquena de Hermoso al segon pal i va connectar un volió amb la destra.

Màxima eficàcia que van unir a l'amenaça a pilota parada, mentre que l'Atlético de Madrid s'encomanava a Samu Lino en atac. En canvi, el seu adversari va necessitar menys afany per fregar el 2-0 al 27', amb papers canviats entre Iñaki com a passador per baix i Nico com a rematador lliure de marcatge.

Oblak es va salvar de miracle en aquest xut, replicat pel conjunt madrileny amb un altre de Correa als núvols després d'una bona jugada de Lino. El brasiler era l'única notícia positiva per a Diego Pablo Simeone, que just abans del descans va veure la seva defensa fer aigües per enèsima vegada.

Després d'una passada llarga cap a Gorka Guruzeta, únic davanter de l'Athletic en aquell moment, van saltar dos defensats matalassers alhora; sense compenetració, Stefan Savic i Axel Witsel van fallar a l'animador i Guruzeta va perllongar de cap. La pilota va caure a peus d'Oihan Sancet, que va obrir Iñaki i aquest va esprintar per la banda dreta més ràpid que Hermoso.

El '9' dels bilbaïns va arribar a la línia de fons i va centrar ras en favor del seu germà Nico, que s'havia posicionat a l'àrea petita i va rematar a boca de canó als nassos de Savic per batre per sota Oblak. El segon bitllet a la final semblava ja adjudicat per aquest gol i per la fluixera del seu oponent, que a l'intermedi no va fer cap canvi.

Ensurt al descans

El segon temps va començar amb retard per l'atenció mèdica un espectador que s'havia ennuegat. Quan la pilota va rodar, Nico li va guanyar una pilota dividida a Molina quan transcorria el minut 50, es va plantar veloçment a l'àrea d'Oblak i va cedir a la seva esquerra en carrera, perquè Sancet manés el seu xut per sobre del travesser.

L'Atlético de Madrid es va estirar amb un tir desviat de Correa a la corona de l'àrea, però va ser just abans de ser substituït per Memphis. També va introduir Simeone al camp Pablo Barrios i Reinildo Mandava, per aixecar l'ànim d'un equip trencat i sense idees que va encaixar el 3-0 al minut 61. Guruzeta va pentinar un centre que anava per a ell, però es va quedar atent a l?àrea per veure com seguia la jugada; Sancet va domar la pilota, es va perfilar, va tirar arran de gespa, Oblak va rebutjar com va poder i el mateix Guruzeta va empènyer a la xarxa el tercer gol.

San Mamés va embogir i fins i tot es van sentir càntics dedicats a Simeone, minuts abans que Nico Williams tingués a les seves botes el 4-0 amb un xut amb la dreta que Oblak va aturar a terra dos temps.

Per part matalàs, amb prou feines es va veure una falta directa llançada amb ímpetu per Memphis, al 75', i un xut amb la dreta de Roro Riquelme deu minuts més tard, tot solucionat per Agirrezabala.

La final de Copa, doncs, està servida i inèdita: Athletic Club - Mallorca.