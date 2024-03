Per què el Leverkusen de Xabi Alonso és l'equip del moment?

per Pau Arriaga Pérez

Els ulls de l'Europa futbolística estan posats aquesta temporada 2023-24 a Leverkusen. I és que l'equip de Xabi Alonso està aconseguint, per mèrits propis, haver-se convertit en l'exemple a seguir ia l'enveja de molts.

Un cop d'ull a les estadístiques ho deixen clar: estem a mitjan març i l'equip no ha perdut cap partit oficial. 0 derrotes. Com no podia ser altrament, marxen líders a la Bundesliga amb 10 punts (més el goal average ) sobre el totpoderós Bayern de Munic.

21 victòries i únicament 4 empats en 25 jornades converteixen la Xabineta en el líder indiscutible de la lliga germànica. De fet, tret d'una hecatombe que ara mateix resulta difícil de veure, l'equip de l'aspirina trencarà una hegemonia d'11 lligues seguides dels muniquesos.

Per la seva banda, a l'Europa League van estar a punt de veure com es trencava l'invicte contra el Qarabag al partit d'anada dels vuitens de final. L'equip alemany va salvar un 0-2 a l'anada (2-2) i la nit del 14 de març passat es va classificar guanyant a casa per 3-2.

Accent espanyol

Més enllà del tècnic tolosarra, a la plantilla es parla força castellà. Borja Iglesias, Álex Grimaldo, l'argentí Exequiel Palacios, l'equatorià Piero Hincapié i el colombià Gustavo Puerta posen l'accent espanyol al vestidor.

Per sobre de tots ells, però, sobresurt el descomunal talent de Florian Wirtz. El mitjapunta, que al maig farà 21 anys, serà objecte de desig dels grans del futbol mundial quan s'obri el mercat.

Un altre nom a seguir del quadre germà és el lateral dret neerlandès Jeremie Frimpong. De fet, el joc per les bandes de l'equip d'Alonso és clau, ja que tant Frimpong com Grimaldo són peces clau a la temporada assistint... i veient porteria.

Adéu al Neverkusen?

Així doncs, el conjunt d'aquesta localitat de Renània-Westfàlia continua entestat a trencar la denominació de Neverkusen que es va guanyar fa anys.

Guanyadors d'una UEFA la temporada 1987-88 (a la tanda de penals contra el RCD Espanyol), el Bayer mai no ha guanyat la Bundesliga i també va ser finalista de la Champions League 2001-02 que va guanyar el Madrid amb la volea inoblidable de Zinedine Zidane.

Ho aconseguiran?