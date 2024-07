Le Pen i l'extrema dreta francesa guanyen la primera volta de les eleccions

El partit d'extrema dreta Agrupació Nacional ha estat el més votat a la primera volta de les eleccions legislatives franceses celebrada aquest diumenge amb un 33 per cent de vots, per davant de la coalició d'esquerra Nou Front Popular (NFP, 28,5 per cent ) i la centrista Junts per la República (22 per cent).

La projecció apunta que el grup liderat per Marine Le Pen i Jordan Bardella podria aconseguir entre 260 i 310 escons, cosa que implica una possible majoria absoluta i la formació d'un govern monocolor en una Assemblea Nacional amb 577 escons. La majoria absoluta és als 289, segons l'estudi d'Elabe.

L'NFP aconseguiria entre 115 i 145 escons, mentre que la coalició centrista recolzada pel president, Emmanuel Macron, obtindria entre 90 i 120 escons, molt lluny dels 245 actuals.

Darrere de les tres forces principals se situen Els Republicans amb un 10,5 per cent de vots, altres (regionalistes, ecologistes, 2 per cent), extrema esquerra (1,5 per cent), esquerra diversa i dissidents de l'NFP (1, 5 per cent), Recuperació (0,5 per cent) i diversos sobiranistes i de dreta (0,5 per cent).

Participació

La jornada ha estat marcada per l'alta participació, d'un 67,5%, 20 punts superior a la de la primera volta de les eleccions legislatives del 2022 (47,51%).

La líder de l'Agrupació Nacional, Marine Le Pen, ha agraït els vots i ha fet una crida a aconseguir una majoria absoluta a la segona volta, prevista en set dies. "Necessitem una majoria absoluta. Una participació tan elevada dóna una força particular al vot", ha destacat. Així, ha demanat iniciar “la recuperació de França”. "Els demano que s'uneixin a la coalició de llibertat, seguretat i fraternitat. ¡Mobilitza't perquè guanyi el poble!", ha dit entre aplaudiments dels simpatitzants.

La dirigent de la formació d'extrema dreta ha agraït en particular el vot dels electors de l'11a circumscripció de Pas de Calais que l'han elegit per a un escó directament a primera volta. A més, s'ha felicitat pels resultats que han "esborrat del tot" el bloc que recolzava l'actual president, Emmanuel Macron.

Le Pen ha demanat tenir "cura" amb els que "utilitzant pors injustificades o amenaces inventades, només volen perpetuar un sistema que ha fracassat". En aquest sentit, ha subratllat que “cap francès perdrà drets”. "Al contrari, els drets estaran garantits i, quan la situació ho permeti, se'n crearan de nous", ha promès.

"Pel bé de tots, els meus estimats compatriotes, aquest 30 de juny del 2024 reneix l'esperança al país, ¡el 7 de juliol mobilitzi's perquè guanyi el poble! Visqui la República! Visqui França!", ha afegit.

També hi ha intervingut el president de l'Agrupació Nacional, Jordan Bardella, que ha promès ser "un primer ministre de convivència, respectuós de la Constitució i la funció del president de la República", però "intransigent".

Ha assegurat que serà "el primer ministre de tots els francesos", després d'una votació en què "els francesos han estat a l'altura de la seva responsabilitat". Amb la victòria de l'Agrupació Nacional "els francesos han generat una esperança sense precedents al país", però els demana "un darrer esforç".

"L'elecció és clara i França té dos camins disponibles: l'aliança dels pitjors, que portaria a la ruïna, i per altra banda, l'Agrupació Nacional, que recuperarà la seguretat i defensarà la feina", ha argumentat.

La segona volta de les eleccions serà “una de les més decisives de tota la història de la Cinquena República”, ha advertit. Bardella ha apel·lat a votar "contra aquells que pretenen menystenir els nostres valors". "La victòria és possible i l'alternança està a l'abast. Mobilitzem-nos per al canvi", ha dit.

Els republicans no donen instruccions de vot

El partit Los Republicanos, hereu del sector conservador gaullista francès, ha publicat un comunicat en què no dóna instruccions de vot per a la segona volta.

"La setmana que ve és crucial. Convidem solemnement tots aquells que es neguen a ser els ostatges d'una elecció obligada a donar el seu vot als candidats dels Republicans presents a la segona volta. On no estem presents a la segona volta, considerant que els electors són lliures a la seva elecció, no donem instruccions nacionals i deixem que els francesos s'expressin en consciència", ha publicat el partit en un comunicat.

El comunicat entronca amb la divisió que ha dividit la formació després que el líder, Éric Ciotti, proposés un acord amb l'Agrupació Nacional. El mateix Ciotti ha ressaltat en conèixer-se els resultats que “els francesos han expressat clarament el seu desig de canvi i alternança”.

D'altra banda, un portaveu de l'Agrupació Nacional, Laure Lavalette, ha demanat “esperar fins a la setmana que ve”. "Nosaltres encarnem seguretat, identitat i el Nou Front Popular encarna tot el contrari: una immigració massiva. Jordan Bardella vol unir la gent. Els dic a tots els francesos que s'uneixin a aquesta gran alternança, per canviar de veritat", ha afirmat a TF1.

Macron demana una "gran concentració democràtica" davant l'extrema dreta a la segona volta

El president francès, Emmanuel Macron, ha fet una crida a una "gran concentració democràtica" per impedir la victòria de l'Agrupació Nacional d'extrema dreta a la segona volta de les eleccions legislatives franceses.

El mandatari ha demanat “una gran concentració clarament democràtica i republicana” contra el partit de Marine Le Pen. Macron considera a més que l'alta participació és una mostra del desig "d'aclarir la situació política".

"Davant l'Agrupació Nacional, ha arribat el moment d'una gran unió, clarament demòcrata i republicana per a la segona volta", ha dit en un comunicat oficial.

"L'elevada participació a la primera volta (...) demostra la importància d'aquesta votació per a tots els nostres compatriotes i el desig d'aclarir la situació política. La seva elecció democràtica ens obliga", ha afegit.

Mélenchon i Faure retiraran les seves candidatures a la segona volta a les circumscripcions amb risc de victòria de l'extrema dreta

La segona posició a la votació ha estat per al Nou Front Popular, que lideren La França Insubmisa de Jean-Luc Mélenchon i el Partit Socialista d'Olivier Faure. Tots dos han anunciat que retiraran les seves candidatures a la segona volta a les circumscripcions amb risc de victòria de l'extrema dreta.

"Les nostres instruccions són senzilles: ni un lloc més per a l'Agrupació Nacional", ha afirmat Mélenchon en una compareixença davant dels simpatitzants.

En qualsevol cas, Mélenchon ha destacat que aquests resultats suposen “una derrota dura i indiscutible” per al president francès, Emmanuel Macron. "El president Macron va pensar que estava una vegada més tancant el sufragi universal en una elecció asfixiant que ja ningú no creu: o ell o l'AN", ha argumentat. "La massiva participació ha desbaratat la trampa posada al país. Aquesta votació ha infligit una dura i indiscutible derrota al president".

Faure, per part seva, ha assegurat que "retirarem els nostres candidats si hi ha risc de victòria de l'Agrupació Nacional". "Estem davant d'un resultat històric que ens obliga. Per primera vegada, l'extrema dreta pot governar", ha advertit en declaracions a TF1.

També el líder del centrista Moviment Demòcrata (Mòdem), François Bayrou, ha fet una crida a la unitat dels “candidats demòcrates i republicans”.