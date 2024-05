El líder suprem de l'Iran decreta cinc dies de dol després de la mort del president

El líder suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, ha decretat aquest dilluns cinc dies de dol nacional després de la mort del president del país, Ebrahim Raisi, i el seu ministre d'Exteriors, Hosein Amirabdolahian, en un accident d'helicòpter a la província d'Azerbaidjan Oriental (nord-oest), que ha descrit com "un desafortunat accident durant un acte de servei".

Khamenei ha lamentat l'"amarga notícia" de la mort de Raisi i la resta d'ocupants de l'helicòpter i ha exalçat que el mandatari era "una persona noble i abnegada" que "ha fet esforços ininterromputs en servei al poble, el país i l'islam" , segons un comunicat publicat per la seva oficina a través de la seva pàgina web.

"Raisi era incansable", ha manifestat, alhora que ha recalcat que "amb aquest tràgic accident la nació iraniana perd un servidor sincer i valuós". "La ingratitud i els desafiaments d'alguns que li desitjaven el mal no van impedir que treballés dia i nit per millorar els assumptes (del país)", ha sostingut Khamenei, que ha exalçat, a més, la figura d'Amirabdolahian, "un ministre d'Exteriors actiu i militant".

Finalment, el líder suprem de l'Iran ha confirmat el nomenament del fins ara vicepresident, Mohammad Mojber, com a president en funcions de cara a la celebració de noves eleccions en un termini màxim de 50 dies, tal com preveu l'article 131 de la Constitució iraniana.

L'helicòpter en què viatjaven Raisi i Amirabdolahian va caure aquest diumenge a la tarda en una zona de difícil accés, accident descrit inicialment com un "aterratge forçós". Les tasques de recerca, dificultats per la presència de boira i pluja, van comptar amb el suport de diversos països, inclosa Turquia, que va enviar drones per localitzar el lloc on hi havia les restes de l'aparell.