Limitar els preus de l'habitatge no funciona: cau un 13% l'oferta a Catalunya

La introducció del control de preus als lloguers de Catalunya ha generat una creixent tensió al mercat immobiliari en un curt lapse de temps.

És així que l'inventari d'habitatges en règim de lloguer permanent, aquell subjecte a la normativa de la Llei d'Habitatge, ha disminuït en un 13% des de la implementació de la mesura, segons els darrers registres d' Idealista.

Això és perquè molts dels propietaris que tenen casa seva posada per llogar han decidit canviar el tipus de lloguer, optant per altres opcions com el de temporada o de vacances, que no estan afectats per les restriccions establertes a la Llei d'Habitatge.

Aquesta situació no és una cosa que se li hagi escapat al Govern, ja que estan considerant imposar mesures addicionals per abordar aquesta trampa.

Segons Idealista, aquesta disminució en l'oferta d'habitatges de lloguer permanent s'ha observat de manera generalitzada a les principals ciutats catalanes.

Per exemple, a Girona s'ha registrat una reducció del 21% al nombre de lloguers disponibles, mentre que a Tarragona la caiguda ha estat del 16%, ia Barcelona del 14%.

Per contra, a Lleida la disminució de l'estoc s'ha limitat al 9%.

A Barcelona, aproximadament el 30% de l'oferta disponible ja correspon a lloguers de temporada, mentre que a Girona i Tarragona aquesta xifra se situa al 10% del mercat. A Lleida, només representa el 2% dels habitatges anunciats.

El control de preus, implementat després de la designació de les “zones tensionades”, és un dels aspectes més controvertits de la Llei d'Habitatge.

El que havia de ser una mesura per ajudar a reduir la inflació de lloguers, s'ha acabat convertint en un parany a esquivar per continuar implementant preus a l'alça.

Continua augmentant el preu del lloguer a Catalunya

El preu de l'habitatge de lloguer a Catalunya ha pujat un 3,4% el primer trimestre respecte al trimestre anterior i ha repuntat un 5,2% interanual, fins a 16,49 euros per metre quadrat al mes, segons les dades del Índex Immobiliari Fotocasa d'aquest dilluns.

Al conjunt d'Espanya, el preu ha pujat un 6% trimestral i un 7% en taxa interanual, fins a situar el preu en 12,36 euros per metre quadrat al mes.

Per comunitats autònomes, 16 comunitats registren increments trimestrals i 17 tenen augments interanuals. Fotocasa ha destacat que deu comunitats han superat els preus màxims, especialment a Madrid, amb 18,32 euros per metre quadrat al mes; Balears (17,54 euros), Catalunya (16,49 euros), País Basc (15,35 euros), Canàries (13,45 euros) i València (11,93 euros), entre d'altres.

Per províncies, 37 ciutats registren pujades trimestrals i 43 interanuals. Fotocasa ha destacat tres províncies amb increments trimestrals: Càceres (11,8%), La Rioja (8,9%) i la Corunya (8,6%).