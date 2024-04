Els lloguers de renda antiga: bons per a llogaters, dolents per a propietaris

**Els lloguers de renda antiga a Espanya: Un salvavides per a alguns, una càrrega perpètua per a altres**

Al complex panorama del mercat immobiliari espanyol, els lloguers de renda antiga representen un fenomen que continua generant debat i controvèrsia. Aquests contractes, subscrits abans del 9 de maig de 1985, ofereixen una estabilitat en els costos de lloguer per als llogaters que ocupen aquests habitatges des de fa dècades, però alhora són vistos com una càrrega interminable per als propietaris.

Segons un article publicat per El País, Carmen Gutiérrez, propietària d'un àtic al districte de Tetuan a Madrid, descriu la situació com una "condemna a una càrrega sine die". Tot i tenir una propietat de 80 metres quadrats amb una terrassa addicional de 22 metres, rep una renda mensual de només 6,56 euros.

Les xifres oficials també revelen que aproximadament el 3% de les llars espanyoles encara tenen lloguers de renda antiga. Tot i això, experts consultats per El País estimen que entre el 10% i el 20% dels arrendaments vigents en realitat són de renda antiga, cosa que indica una bretxa entre les dades oficials i la realitat del mercat.

Un dels problemes clau assenyalats per Gabriel d'Alvear, advocat especialitzat en arrendaments urbans, és el desequilibri contractual entre arrendadors i arrendataris. Tot i que la legislació permet que alguns costos com l'IBI i certes obres siguin repercutits en els llogaters, a la pràctica, molts propietaris opten per no exercir aquests drets a causa de la complexitat normativa i les quantitats relativament petites involucrades.

José María Salcedo, advocat a Tax Litigation, destaca la protecció que ofereix la Llei d'Arrendaments Urbans als llogaters de renda antiga. Segons Salcedo, aquesta llei permet que els llogaters impugnen qualsevol transacció que superi el valor de capitalització de la renda, evitant així situacions desproporcionades entre el valor de l'immoble i la renda antiga.