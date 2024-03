Lluís Rabell insta un cessament immediat de la violència a Gaza

per Redacció CatalunyaPress

El 7 d'octubre passat, Hamàs va sembrar el caos a l'Orient Mitjà en entrar a Israel, assassinar més de mil persones i segrestar un centenar de civils. Això va propiciar una consegüent resposta militar d'Israel, l'Exèrcit del qual va entrar a Gaza. A la teoria, per combatre el grup gihadista. Encara que milers de civils gazatis ho han pagat. Segons dades del Ministeri de Salut de Gaza, controlat per Hamàs, ja han mort més de 30.000 persones, mentre que gran part de la població viu de forma miserable.

Enmig d'aquesta crisi, Lluís Rabell, activista i polític espanyol, ha expressat la seva profunda preocupació. Rabell, conegut pel seu compromís amb els drets humans i la pau, ha condemnat enèrgicament les accions tant de Hamàs com del govern de Benjamin Netanyahu, en un article publicat a la seva pàgina web. Ha instat un cessament immediat de les hostilitats i la recerca d'una solució pacífica i justa al conflicte.

Segons Rabell, que ha estat regidor del govern de Jaume Collboni fins al novembre, deixant el càrrec per motius de salut, el conflicte palestinoisraelià és un "cicle interminable de violència alimentat per la por mutu a la destrucció".

En el seu escrit, fa ressò de les paraules del filòsof Yuval Noah Harari, que va assenyalar que cada costat del conflicte tem que l'altre busqui la seva aniquilació, basant-se en records històrics i anàlisi de les intencions de l'enemic. Rabell destaca la necessitat d'abordar les "causes profundes del conflicte", incloses les injustícies històriques i les desigualtats, i advoca per un enfocament basat en el respecte mutu i la justícia per a totes les parts involucrades.

Rabell també ha citat les reflexions del filòsof i escriptor Karl Kautsky, que a la seva obra 'L'origen del cristianisme' realitza una lectura crítica dels Evangelis, destacant com aquests relats, elaborats anys després dels esdeveniments narrats, van influir en la percepció del món cristià i van alimentar l'animitat cap al judaisme. Rabell destaca la importància d'entendre l'impacte d'aquestes narratives a la configuració de l'antisemitisme secular arrelat a les societats europees, que ressorgeix en moments crítics de la història. En aquest sentit, Rabell subratlla la necessitat de desafiar aquests mites i treballar cap a la reconciliació entre comunitats.

A més, Rabell destaca la responsabilitat de la comunitat internacional en la resolució del conflicte i critica la resposta insuficient i, en alguns casos, complaent davant de les atrocitats comeses per les dues parts. Adverteix sobre el perill de l'esmentat antisemitisme i la islamofòbia que poden sorgir com a conseqüència del conflicte, instant la societat a rebutjar l'odi i treballar cap a la reconciliació i la convivència pacífica.

Per a Rabell, cal un enfocament humanitari i solidari per abordar la crisi a l'Orient Mitjà, que inclogui el respecte dels drets humans, la protecció dels civils i el compromís amb la resolució pacífica de conflictes.