La lluita antiracista segueix sense ser suficient: nous insults de 'mono' a LaLiga

El partit entre el Getafe i el Sevilla, vàlid per LaLiga, no només va estar marcat per la victòria de l'equip visitant per 0-1, sinó també per un incident lamentable de racisme que va enfosquir el matx. Durant el transcurs del partit al Coliseum Alfonso Pérez, diversos aficionats del Getafe van llançar insults racistes cap al jugador argentí Marcos Acuña, anomenant-lo "mono" i realitzant altres comentaris ofensius.

Davant d'aquesta situació, Marcos Acuña va alertar l'àrbitre del matx, Iglesias Villanueva, que va prendre la decisió d'aturar el partit per activar el protocol contra el racisme establert per LaLiga. Aquesta mesura va obligar el Getafe a emetre un comunicat per megafonia condemnant enèrgicament els actes racistes i expressant la seva repulsa cap a qualsevol forma de discriminació als esdeveniments esportius.

Després del matx, el jugador del Sevilla Sergio Ramos, autor del gol de la victòria, no va dubtar a sortir en defensa del seu company Marcos Acuña i condemnar els gestos racistes presenciats durant el partit. "Venim reclamant respecte, que no vinguin a alliberar-se i dir ximpleries. El linier va escoltar l'insult i el col·legiat va parar el partit. Cal netejar la imatge del futbol", va afirmar Ramos en declaracions posteriors al matx.

D'altra banda, Djené, defensa del Getafe, també es va pronunciar sobre l'incident racista als micròfons de DAZN, assenyalant la importància d'aturar el joc davant de qualsevol forma de discriminació. Tot i això, l'entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, també ha denunciat haver estat objecte d'insults, en aquest cas, de caràcter discriminatori pel seu origen ètnic. "És aberrant que usin 'gitano' com a insult racista. En un estadi se'ns ha de respectar. No podem convertir el futbol en un circ", va declarar Sánchez Flores en roda de premsa.