La llum i la benzina provoquen l'ascens de l'IPC al 3,6% al maig

per Redacció CatalunyaPress

L'Índex de Preus de Consum (IPC) va pujar un 0,3% al maig respecte al mes anterior i va elevar tres dècimes la taxa interanual, fins al 3,6%, el nivell més elevat des de l'abril del 2023, a causa de l'encariment de la electricitat després de la pujada de l'IVA de la llum ja que els carburants van baixar els preus menys que un any abans, segons les dades definitives publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que confirmen els avançats a finals del mes passat.

Per la seva banda, el preu dels aliments i begudes no alcohòliques va moderar al maig el seu avenç interanual al 4,4%, tres dècimes menys que a l'abril, a causa, majoritàriament, dels increments dels preus de les fruites i la carn, menors que el mateix mes del 2023, així com a la baixada dels preus dels olis i greixos, davant de la pujada que van experimentar el maig de l'any passat.

El Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa ha destacat que aquesta taxa del 4,4% al grup d'aliments és una de les més baixes des del novembre del 2021 i implica una reducció de més de 12 punts el darrer any.

El Departament dirigit per Carlos Cuerpo ha atribuït el repunt de la inflació al maig fins al 3,6% a aquest efecte base en electricitat i carburants i ha ressaltat que la inflació segueix reflectint la capacitat de l'economia espanyola de compatibilitzar el creixement econòmic “amb una moderació dels preus i el manteniment del suport als més vulnerables”.

Amb l'avenç de l'IPC interanual el cinquè mes de l'any, la inflació encadena tres mesos consecutius d'ascensos després de les pujades de quatre i una dècima experimentades al març i l'abril, respectivament. El repunt del maig situa la inflació al nivell més alt des de l'abril del 2023, quan l'IPC va superar el 4%.

La inflació subjacent (sense aliments no elaborats ni productes energètics) va pujar una dècima al maig, fins al 3%, taxa sis dècimes inferior a l'IPC general. En aquest sentit, el Ministeri d'Economia ha assenyalat que aquest repunt de la subjacent obeeix a augmentar els preus dels serveis relacionats amb el turisme (paquets turístics, transport de passatgers aeris, serveis d'allotjament, etc.).

En termes mensuals (maig sobre abril), l'IPC va augmentar un 0,3%, la seva menor alça des del gener, després de pujar els preus del vestit i el calçat per la nova temporada primavera-estiu (+2,3%), els serveis dallotjament i restauració, i lhabitatge, a causa dels preus de lelectricitat. Per contra, el grup de transports va retallar la taxa mensual un 0,6% per l'abaratiment dels carburants respecte al mes anterior.

El cinquè mes de l'any, l'Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCA) va situar la taxa interanual en el 3,8%, quatre dècimes més que a l'abril. Per part seva, la variació mensual de l'IPCA ha estat del 0,2%.