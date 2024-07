Llum verda del Govern central a l'oferta d'ocupació pública, amb més de 40.000 places

El Consell de Ministres d'aquest dimarts ha aprovat l'Oferta d'Ocupació Pública (OEP) del 2024, que consta d'un total de 40.146 places, de les quals reservarà un 10% persones amb discapacitat.

"Amb això, vam triplicar els últims anys l'augment anual de plantilles respecte al que va passar entre el període 2012 i 2017", ha afirmat el ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, a la roda de premsa després de la reunió del Consell de Ministres. D'aquesta manera, del total de les places ofertes el 2024, 27.360 es destina al torn lliure i 12.786 a la promoció interna, fet que suposa el "quart rècord consecutiu".

A més, l'OEP d'aquest any a l'Administració General de l'Estat (AGE) arriba a les 31.465 places, 20.840 de les quals són d'accés lliure, cosa que accelera "la recuperació d'ocupació pública iniciada el 2018 i reverteix el procés gradual d'envelliment de les plantilles", segons Funció Pública.

Altres aspectes de l'oferta és que contempla un total de 10.625 places de promoció interna a l'AGE, impulsa els habilitats nacionals amb 501 places de nou ingrés i crea 8.440 places de torn lliure (C1 i C2) per millorar l'atenció als ciutadans . També inclou 2.520 places de torn lliure a l'Administració de Justícia.

El Reial decret d'oferta crearà 9.102 llocs de treball nets, dels quals 4.940 seran places addicionals en sectors prioritaris i 4.162 més utilitzant instruments de planificació per dotar de nous serveis públics la ciutadania. Dins aquest capítol hi ha les 1.098 places per a Seguretat Social, Base Logística Defensa, Aesia, CNMC, Museu del Prado i Ports de l'Estat. A més, es cobriran les 11.738 baixes del 2023 amb nous empleats, segons informen des de Funció Pública.

3.147 PLACES PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT

Per la seva banda, Escrivá ha confirmat que s'han reservat 3.147 places per al torn de discapacitat, de les quals 629 són per a persones amb discapacitat intel·lectual, un grup que "sent dels més vulnerables, (són amb els quals) és més difícil treballar a l'ocupabilitat".

"Les persones amb discapacitat intel·lectual poden tenir accés al mercat de treball i poden fer feines i les poden fer molt bé", ha recalcat el titular de Funció Pública.

ES MANTÉ LA TAXA DE REPOSICIÓ

Durant la roda de premsa, Escrivà ha reconegut que l'oferta d'ocupació pública manté aquest any la taxa de reposició, però que s'està treballant perquè el proper any no formi part de l'OEP, tal com es va comprometre el Govern fa uns quants mesos .

D'aquesta manera, ha afirmat que l'Oferta d'Ocupació Pública d'aquest any no s'ha pogut configurar amb tota la flexibilitat que li hagués agradat, ja que aquest 2024 és un any de “transició”.

"Encara aquest any de transició hem hagut de funcionar amb instruments no prou flexible que ens empenyen a un focus excessivament a curt termini ia una estructura de recursos humans que encara té massa inèrcia i que, per tant, no abunda en allò que ha de ser l'element central del nou model que és posar el centre als treballadors públics”, ha detallat.

Tot i això, ha assegurat que durant aquest any s'estan desenvolupant totes les eines perquè el 2025 s'aconsegueixi una oferta d'ocupació pública que també serà "molt gran" però, a més, flexible.