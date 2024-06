Llum verda a la pujada d'un 2,5% als salaris dels treballadors públics

El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts la pujada salarial del 2,5% per als empleats públics prevista per a aquest any, que es cobrarà de manera immediata, en la primera nòmina possible, i amb efectes retroactius des de l'1 de gener.

El ministre per a la Transformació Digital i de Funció Pública, José Luis Escrivá, ha afirmat que el fet que els pressupostos generals de l'Estat estiguin prorrogats no suposarà "un problema" per afrontar la despesa d'aquesta pujada salarial.

"No hi ha hagut mai problemes per a això. Ni la primera, ni la segona ni la tercera vegada que hi ha una pujada salarial amb pròrroga de Pressupostos de Govern. No crec que sigui un element de preocupació perquè hi ha un marge de flexibilitat pressupostària per abordar aquest tipus de situacions", assegurat aquest dilluns des de Santander.

Aquesta pujada salarial del 2,5% per a aquest any és la prevista a l'acord que va signar el Govern amb els sindicats CCOO i UGT, i que contempla un increment del 2%, més un 0,5% addicional en funció de l'evolució del IPCA.

En concret, el text de l'acord contempla un increment salarial fix del 2%, a la qual cosa se sumaria un 0,5% més en funció de l'evolució dels preus. Si la suma de la variació de l‟IPCA dels anys 2022-2024 superés l‟increment retributiu fix acumulat d‟aquests mateixos exercicis (8%), s‟aplicarà aquest increment retributiu addicional i consolidable del 0,5%, amb efectes des de l‟1 de gener del 2024.

D'acord amb les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), l'IPCA del 2022 va ser del 5,5%, mentre que el del 2023 va acabar en el 3,3%, cosa que resulta un total del 8,8%, que supera el límit establert per aplicar aquesta pujada addicional del 0,5%.

Per això, el sou dels funcionaris s'ha d'elevar un 2,5%, fins i tot sense conèixer encara les dades d'inflació del conjunt del 2024. PSOE i Sumar ja havien intentat avançar l'aplicació d'aquesta pujada salarial prevista per als més de tres milions de funcionaris el 2024 sense esperar a la presentació del projecte de Pressupostos Generals, mitjançant una esmena en la tramitació parlamentària del decret anticrisi, incloent-hi un increment salarial del 2% amb opció a mig punt més.

Tot i això, en no haver-se donat 'llum verda' a aquest decret a les Corts Generals encara, i davant l'aprovació aquest dimarts de la pròrroga d'algunes mesures del decret anticrisi que expiren a finals d'aquest mes, el Govern ha decidit aprovar avui a Consell de Ministre la pujada salarial del 2,5%.

Davant d'un escenari d'escalada de preus, els sous dels empleats públics van augmentar el 2022 un 3,5%, mentre que se'n van alçar un altre 3,5% el 2023 i s'incrementaran el 2024 un 2,5%, fet que suposa una pujada acumulada en tres anys del 9,5%.