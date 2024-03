Luis de la Fuente esclata pels xiulets a Álvaro Morata: ''Sento vergonya''

per Pau Arriaga Pérez

El seleccionador espanyol masculí, Luis de la Fuente, va reconèixer la "ràbia" per no haver pogut treure la victòria a l'amistós d'aquest dimarts davant el Brasil i va destacar l'"actuació brillantíssima" de Lamine Yamal, encara que també va lamentar els xiulets a Álvaro Morata, que li fan mal "a l'ànima" i pels que va sentir "vergonya".

"Fa ràbia no guanyar perquè crec que hem estat molt superiors i hem fet una gran sensació d'equip, ambició i de competir, però també vam treure la lectura positiva de saber que a l'alta competició aquests detalls determinen de vegades. Hem après molt i hem tret conclusions molt positives, l'equip va creixent i donant sensació que pot arribar molt lluny", va assenyalar De la Fuente en roda de premsa.

L'únic però van ser segurament els xiulets rebuts per Morata i que va criticar el de La Rioja. "Em dol a l'ànima que al meu país xiulin un jugador, el capità, que és un referent i un exemple, sento vergonya", ha asseverat.

El tècnic sap que "ha estat una minoria, que són els que altres vegades insulta" i que "sempre hi ha gent que en dóna la nota". "L'estadi ha tingut un comportament fantàstic, hem gaudit moltíssim d'un espectacle fantàstic", va admetre.

De tota manera, va demanar per a "tots un exercici d'autocrítica". "És feina de tots educar en el sentiment nacional i de suport a la selecció. On anem ens reben fantàsticament, sempre hi ha algun maldestre que fica la pota, però la vostra feina (als periodistes) és educar que aquesta és la selecció de tots i que els colors dels clubs s'han de deixar a part”, va sentenciar.

D'altra banda, ha elogiat l'"actuació brillantíssima" de Lamine Yamal, encara que sap que ha de ser "prudent". "Ens hem adonat del que pot fer. És intel·ligentíssim, sap administrar aquestes actuacions i li demanem que segueixi sent com és, però sempre pensant que aquest talent ho ha de posar al servei de l'equip com a més ho fa d'una manera fantàstica", va remarcar.

"Tenim jugadors d'un nivell 'top' mundial que fan que aquest equip ens il·lusioni. Tenim un potencial molt bonic i llueixen més sempre els atacants, però a ells els fan bons els del darrere", va afegir De la Fuente, que també va lloar el bon partit de Dani Olmo. "El conec des de fa moltíssims anys i sé on se li pot treure molt de rendiment. Crec que en aquesta posició de '10' és dels 3, 4 millors mitjapuntes del món, però és que també pot jugar en banda ia un nivell molt alt ", va detallar.