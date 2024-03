per Purificació González Pérez

La vicepresidenta primera del Govern d'Espanya i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha conegut de primera mà aquest divendres les 30 companyies instal·lades al hub tecnològic impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) considerat l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).

María Jesús Montero ha emfatitzat el paper clau que exerceix DFactory Barcelona, com a motor de la transformació industrial del nostre país, en el marc de la nova economia.

DFactory Barcelona, 'la catedral de la indústria 4.0'

| CZFB

Referent al desenvolupament i promoció de la indústria 4.0, l'innovador edifici DFactory Barcelona compta amb unes instal·lacions de 17.000 metres quadrats en quatre plantes amb espais oberts, diàfans i digitals, on ja s'han instal·lat més de 30 companyies amb 500 treballadors, unes xifres que representen un 85% d'ocupació de la superfície actual.

Des del Consorci de la Zona Franca de Barcelona s'està treballant en l'impuls de la segona fase, un projecte que es durà a terme a la ubicació contigua a la instal·lació actual i que afegirà una extensió de 72.500 m2 més als existents.

La perspectiva és que aquest creixement de l'ecosistema generi ocupació directa per a 1.500 persones i indirecta per a 5.000 professionals més. D'aquesta manera, l'empresa pública impulsa el seu objectiu de convertir-se en el gran Districte 4.0 no només de Barcelona, sinó també de tota la regió metropolitana de la ciutat, la dels 5 milions i mig d'habitants.

Un epicentre tecnològic d'innovació i transformació, de referència al sud d'Europa, que impactarà a tota la comunitat, liderarà la nova economia de Barcelona i permetrà crear noves oportunitats i solucions per a les empreses i el conjunt de la societat.

Les grans corporacions, petites i mitjanes empreses i centres de recerca que conviuen al DFactory Barcelona desenvolupen solucions i productes innovadors dels sectors més disruptius i punters de la indústria 4.0, com és el cas de la Intel·ligència Artificial, la robòtica, la impressió 3D , blockchain, la sensòrica, la IoT, la ciberseguretat o la fabricació avançada.

El seu model de gestió consisteix en la coordinació i col·laboració de projectes entre totes, per així generar sinergies, tecnologia conjunta i nous models de negoci.

Pere Navarro:'El DFactory és un ambiciós projecte per promoure la indústria 4.0'

El delegat especial de l'Estat al CZFB, Pere Navarro, ha afirmat durant la visita que “el DFactory Barcelona és un projecte ambiciós que impulsa la transformació del marc productiu espanyol i dóna suport a les empreses durant el seu procés de digitalització. És una aposta ferma i clara del Consorci de Zona Franca per promoure la indústria 4.0, l'impuls de les noves tecnologies i el teixit empresarial del país i la creació de noves oportunitats”.

Per part seva, la directora general del CZFB, Blanca Sorigué, ha posat en relleu que “les noves tecnologies que es desenvolupen en aquest ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 són pioneres pel seu caràcter innovador i ja estan brindant un nou ventall de possibilitats i solucions per a les empreses a l'era de la nova economia. DFactory Barcelona és sinònim de progrés empresarial i social, primant els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides”.

Les empreses que pertanyen al DFactory Barcelona han aprofitat la visita institucional per traslladar al Govern la importància de l'execució de la segona fase, i així encarar el futur amb garanties per tenir més espai on desenvolupar les seves innovacions i continuar impulsant des de Barcelona l'avenç de la indústria 4.0.